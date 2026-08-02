Video| Ang Bango ng Paglaban sa Mashaya ng Arba'in

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Ang Bango ng Paglaban sa Mashaya ng Arba'in; Isang Pag-uusap Tungkol sa Diwa ng Paglalakbay at ang Alaala ng Martir na Lider.
Sa gitna ng walang-hanggang daloy ng milyun-milyong pilgrim na naglalakad patungo sa Karbala para sa Arba'in, ang ritwal na makata na si Morteza Al-Kathir ay nagbahagi ng kanyang mga saloobin sa isang panayam sa ABNA sa daan ng prusisyon. Ang kanyang mga salita ay nagbigay-diin sa lalim ng espiritwal at makabayang diwa ng paglalakbay na ito, na hindi lamang isang paggunita sa pagkamartir ni Imam Hussein (sumakanya nawa ang kapayapaan) kundi isang panata na ipagpatuloy ang kanyang labanan laban sa paniniil at kawalang-katarungan.
Binigyang-diin ni Al-Kathir na ang Arba'in ay isang pagkakataon upang maramdaman ang "bango ng paglaban" na nagmumula sa mga hakbang ng mga pilgrim, na ang bawat isa ay nagdadala ng kwento ng pag-ibig, sakripisyo, at katapatan sa mga mithiin ng Karbala. Ayon sa kanya, ang paglalakbay na ito ay isang patunay na ang diwa ng paglaban ay buhay at patuloy na magbibigay-inspirasyon sa mga susunod na henerasyon, at ang alaala ng martir na lider ng Rebolusyon, si Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, ay nananatiling isang gabay na ilaw sa landas ng mga naghahanap ng katotohanan at katarungan.
Ang panayam ay nagpakita ng malalim na koneksyon sa pagitan ng mga pilgrim at ng kanilang martir na lider, na ang kanyang pamana ng paglaban at pananampalataya ay patuloy na nabubuhay sa bawat hakbang ng kanilang paglalakbay. Ang kanyang mga salita ay isang paalala na ang Arba'in ay hindi lamang isang relihiyosong ritwal kundi isang pandaigdigang mensahe ng pag-asa at paglaban, na ang bango nito ay kumakalat sa bawat sulok ng mundo, na nag-uugnay sa mga puso ng mga mananampalataya sa isa't isa at sa kanilang mga martir na lider.
#Dapat_Tayong_Bumangon
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