Video| Apoy ng Digmaan sa Washington, Gastos sa Persian Gulf?

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:- Apoy ng Digmaan sa Washington, Gastos sa Persian Gulf? — Lumalagong Pangamba sa mga Bansang Arabo sa Gulpo Habang Lumalawak ang Labanan.
Habang ang administrasyong Trump ay patuloy na nagpapatupad ng isang mapaghamong diskarte laban sa Iran, ang mga alalahanin ay lumalaki tungkol sa posibilidad na ang anumang paglala ng labanan ay kumalat sa mga Arabong bansa sa Persian Gulf. Ang rehiyon, na tahanan ng mga pangunahing base militar ng Amerika, mga estratehikong daungan, at mahahalagang imprastraktura ng enerhiya, ay maaaring harapin ang malubhang kahihinatnan sa seguridad kung ang tensyon ay magpatuloy na tumaas.
Ayon sa mga analyst, ang anumang desisyon ng Washington na palakasin ang paghaharap ay hindi limitado sa larangan ng digmaan; ang mga rehiyonal na kaalyado ng Amerika ay maaari ring magdala ng malaking bahagi ng mga gastos ng digmaan. Ang mga bansang ito, na nagho-host ng mga base ng Amerika at umaasa sa katatagan ng rehiyon para sa kanilang ekonomiya, ay maaaring maging mga target ng mga tugon ng Iran kung ang labanan ay lumawak.
Sa partikular, ang mga base ng Amerika sa Bahrain—na tahanan ng US Fifth Fleet—at sa Qatar—na nagho-host ng Al Udeid Air Base, isa sa pinakamalaking base ng Amerika sa rehiyon—ay itinuturing na mga pangunahing target sa kaganapan ng isang malawakang digmaan. Ang mga daungan ng langis at mga pasilidad ng pag-export sa UAE at Saudi Arabia ay nasa ilalim din ng banta, dahil ang Iran ay nagpakita ng kakayahang tumama sa mga estratehikong target sa buong rehiyon gamit ang mga missile at drone. Ang mga pag-atake sa mga pasilidad ng Aramco noong 2019, na pansamantalang nagpahinto sa kalahati ng produksyon ng langis ng Saudi Arabia, ay isang paalala ng kahinaan ng imprastraktura ng enerhiya ng Gulpo.
Sa ganitong konteksto, ang mga monarkiya ng Gulpo ay nahaharap sa isang mahirap na pagpipilian: manatiling nakatali sa kanilang alyansa sa Amerika at ipagsapalaran ang pagiging target ng Iran, o lumayo sa labanan at ipagsapalaran ang kanilang relasyon sa Washington. Ang kanilang desisyon ay maaaring magkaroon ng malalim na implikasyon para sa hinaharap ng rehiyon at para sa pandaigdigang seguridad ng enerhiya, dahil ang anumang pagkagambala sa daloy ng langis mula sa Gulpo ay maaaring mag-trigger ng isang pandaigdigang krisis sa ekonomiya. Ang mga bansang ito, na umaasa sa mga kita ng langis para sa kanilang mga ekonomiya, ay nahaharap sa panganib ng pagbaba ng produksyon at pagtaas ng mga presyo ng langis, na maaaring magdulot ng inflationary pressures at panlipunang kaguluhan.
Bukod pa rito, ang mga pinuno ng Gulpo ay nag-aalala na ang isang malawakang digmaan ay maaaring mag-udyok ng mga panloob na kaguluhan, dahil ang mga Shiite na minorya sa Saudi Arabia at Bahrain ay maaaring ma-inspire ng Iran na maglunsad ng mga pag-aalsa. Ang mga rehiyonal na seguridad ay nagsisimula nang muling isaalang-alang ang kanilang mga alyansa, na ang ilan ay naghahanap ng mga alternatibong kasosyo tulad ng China at Russia upang bawasan ang kanilang pag-asa sa Amerika. Ang pagbabagong ito sa geopolitical na tanawin ay maaaring magbago sa balanse ng kapangyarihan sa Gitnang Silangan at magbukas ng mga bagong pagkakataon para sa Iran at sa mga kaalyado nito na palawakin ang kanilang impluwensya.
#Dapat_Tayong_Bumangon
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