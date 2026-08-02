Video| Ang hadith na ito ay naglalaman ng mga pangunahing prinsipyo ng pananampalataya at moral na pag-uugali

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Sinabi ni Amir al-Mu'minin (Imam Ali, sumakanya nawa ang kapayapaan): "Kabilang sa mga tanda ng pananampalataya ay ang pagsasabi mo ng totoo kahit na ito ay makapinsala sa iyo, at ang hindi mo pagsasabi ng kasinungalingan kahit na ito ay makabubuti sa iyo; at ang hindi mo pagsasalita nang higit sa iyong gawa; at kapag nagsasalita ka tungkol sa iba, ikaw ay matakot sa Diyos."
Ang hadith na ito ay naglalaman ng mga pangunahing prinsipyo ng pananampalataya at moral na pag-uugali na dapat taglayin ng bawat mananampalataya. Una, ang katapatan—ang pagsasabi ng katotohanan kahit na ito ay makapinsala sa iyo—ay isang tanda ng tunay na pananampalataya, sapagkat ang mananampalataya ay hindi natatakot sa anumang kapinsalaan maliban sa pagkagalit ng Diyos. Pangalawa, ang pag-iwas sa kasinungalingan kahit na ito ay makabubuti sa iyo ay nagpapakita ng pagtitiwala sa Diyos at ang paniniwala na ang katotohanan ay laging nagdudulot ng kabutihan sa huli. Pangatlo, ang pagsasalita lamang ayon sa iyong gawa ay nagpapakita ng kababaang-loob at katapatan, na ang iyong mga salita ay hindi lumalampas sa iyong mga aksyon, sapagkat ang tunay na pananampalataya ay nasusukat sa gawa, hindi sa salita. Pang-apat, ang pagkatakot sa Diyos kapag nagsasalita tungkol sa iba ay nagpapaalala sa atin na ang paninirang-puri at pag-uusap tungkol sa mga pagkukulang ng iba ay isang malaking kasalanan, at dapat nating palaging tandaan na ang Diyos ay nakakakita ng lahat at tayo ay mananagot sa bawat salita na ating binibigkas.
#Hadith
#Dapat_Tayong_Bumangon
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