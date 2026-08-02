Video| Mapait na Kuwento ng Lola ni Martir na si Atena Chamlinejad sa Daan ng Arba'in

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Mapait na Kuwento ng Lola ni Martir na si Atena Chamlinejad sa Daan ng Arba'in; Isang Pangarap na Hindi Natupad Dahil sa Pambobomba sa Paaralan ng Minab.
Ang lola ni "Atena Chamlinejad," isa sa mga batang martir ng paaralan ng "Shajara Tayyiba" sa Minab—na tinamaan ng isang American missile noong Hulyo 14, 2026, na ikinasawi ng mahigit 100 bata at ilang guro—ay nagsalita nang may pighati sa daan ng prusisyon ng Arba'in patungo sa Karbala. Sa pamamagitan ng kanyang mga luha at pananabik, sinabi niya: "Nakuha na namin ang pasaporte ni Atena upang sumama siya sa amin sa Arba'in ngayong taon..."
Ang kanyang mga salita ay isang maikli ngunit masakit na kuwento ng isang pangarap na hindi natupad dahil sa pagkamartir ng mag-aaral na ito sa pag-atake sa paaralan ng "Shajara Tayyiba." Si Atena, na puno ng pag-asa at pananabik na makasama ang kanyang pamilya sa espiritwal na paglalakbay na ito, ay naging isa sa mga inosenteng biktima ng digmaan laban sa Iran—isang digmaan na walang pinipiling target, na sumisira sa mga pangarap ng mga bata at ng kanilang mga pamilya.
Ang kuwentong ito ay hindi lamang isang personal na trahedya; ito ay isang simbolo ng pagdurusa ng libu-libong mga pamilyang Iranian na nawalan ng kanilang mga mahal sa buhay sa mga pag-atake ng Amerika at ng mga kaalyado nito. Ang paglalakbay ng lola sa Arba'in, sa kabila ng kanyang sakit at kalungkutan, ay isang patunay ng katatagan ng mga Iranian at ang kanilang panata na ipagpatuloy ang landas ng paglaban at katarungan, kahit na sa gitna ng kanilang pinakamalalim na pighati. Ang kanyang presensya sa daan ng Arba'in ay isang panawagan sa mundo na huwag kalimutan ang mga inosenteng biktima ng digmaan at upang magsikap para sa isang mundo kung saan ang mga bata ay maaaring mabuhay nang mapayapa at matupad ang kanilang mga pangarap.
#Dapat_Tayong_Bumangon
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