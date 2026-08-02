Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Pag-amin ng isang Tagapagbalita ng Iran International sa Maling Pagkalkula ng Mossad sa Digmaan Laban sa Iran; Isang Pagkilala sa Pagkabigo ng mga Estratehiya ng Kaaway.
Si Mehdi Mahdavi-Azad, isang tagapagbalita ng Iran International, ay nag-angkin na ang administrasyong Trump ay pumasok sa labanan laban sa Iran batay sa mga maling pagkalkula ng Mossad, sa kabila ng isang hindi kanais-nais na pagtatasa mula sa CIA . Ayon sa kanya, ang Mossad, sa pamamagitan ng isang "Hollywood-style fantasy," ay nag-akala na ang mga military strikes, kasabay ng pagbuo ng mga panloob na protesta, ay hahantong sa pagbagsak ng sistema sa Iran—isang pagtatasa na, ayon sa kanya, ay hindi natupad.
Ang pag-amin na ito, na nagmumula sa isang tagapagbalita ng isang media outlet na kilala sa kanyang pagsalungat sa Islamic Republic, ay isang bihirang pagkilala sa pagkabigo ng mga estratehiya ng kaaway na magdulot ng pagbabago ng rehimen sa Iran. Ipinapakita nito na ang Iran, sa kabila ng matinding military at economic pressures, ay nananatiling matatag at nagkakaisa, at ang mga pagtatangka ng mga kaaway na pahinain ang bansa mula sa loob ay nabigo.
Ang pag-amin na ito ay isa ring patunay ng katatagan ng mga Iranian at ng kanilang pamunuan, na nagawang ipagtanggol ang bansa laban sa pinagsamang mga banta ng militar, economic warfare, at psychological operations. Ang kanyang mga pahayag ay sumasalamin sa lumalaking pagkilala, kahit sa mga kritiko ng Iran, na ang bansa ay hindi madaling matalo at ang mga kaaway nito ay dapat na muling isaalang-alang ang kanilang mga diskarte.
#Dapat_Tayong_Bumangon
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