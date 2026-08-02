Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Mataas na kumander ng US sa Europe: Hindi sapat ang mga destroyer para sabay na protektahan ang Israel at ang sariling depensa ng US
Ayon sa ulat ng Washington Post:
Si Heneral Alexus Grynkewich, kumander ng mga pwersang Amerikano sa Europa, ay nagbabala sa Pentagon na wala na siyang sapat na mga destroyer upang protektahan ang Israel mula sa ballistic missile attacks ng Iran, kasabay ng pagtugon sa sariling mga pangangailangan sa depensa ng Estados Unidos.
Ang mga destroyer na ito ay dati nang humarang ng mga missile na pinaputok patungo sa Israel; ngunit ayon sa kanya, ang lawak ng mga misyon sa Mediterranean, Red Sea, at paligid ng Iran ay nagpababa sa kapasidad ng fleet at ang mga problema sa pagpapanatili at pagkumpuni ay higit pang nagbawas sa bilang ng mga sasakyang-dagat na handa para sa operasyon.
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