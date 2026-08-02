Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Pagkamartir ng isa sa mga pinuno ng Hamas kasama ang kanyang asawa
Si Hajj Kamal Abu Muaileq, palayaw na "Abu Nubhan," isa sa mga pinuno ng Islamic Resistance Movement Hamas sa Deir al-Balah, ay nagmartir kasama ang kanyang asawa dahil sa pag-atake ng Zionist regime sa kanilang tahanan sa lungsod na ito.
Gaza – Ahensyang Balita ng Palestinian – Ang Islamic Resistance Movement Hamas madaling-araw ng Linggo, Agosto 2, 2026, sa pagpapalabas ng isang pahayag, ay nag-ulat ng pagkamartir ni "Hajj Kamal Abu Muaileq," palayaw na "Abu Nubhan," isa sa mga kilalang pinuno ng kilusang ito sa lungsod ng Deir al-Balah sa gitna ng Gaza Strip, kasama ang kanyang asawa. Batay sa pahayag na ito, si Abu Muaileq at ang kanyang asawa ay nagmartir sa panahon ng airstrike ng Zionist regime sa kanilang tirahan sa lungsod na ito.
Si Abu Muaileq, na itinuturing na isa sa mga kilalang personalidad at beterano ng kilusang Hamas sa Gaza Strip, sa loob ng maraming taon ay may aktibong papel sa pampulitika at panlipunang istruktura ng kilusang ito. Ang mga brigada ng Martir na si Izz ad-Din al-Qassam, ang military wing ng Hamas, dati sa panahon ng digmaan noong 2014 sa operasyong "Abu Mutaybiq," ay nagpakita ng mga larawan ng field commander na ito. Ang lungsod ng Deir al-Balah, na matatagpuan sa gitna ng Gaza Strip, sa mga nakalipas na buwan ay paulit-ulit na tinarget ng airstrike at artillery attacks ng Zionist regime. Hanggang Agosto 2, 2026, ang hukbo ng Zionist regime ay hindi nagpakita ng opisyal na reaksiyon sa pag-atakeng ito.
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