Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Unang beses na inuri ng Netherlands ang Zionist regime bilang banta sa seguridad nito
Inuri ng National Coordinator for Security and Counterterrorism ng Netherlands sa kanyang bagong ulat ang rehimeng ito bilang kabilang sa mga partidong lumilikha ng mga alalahanin sa seguridad para sa Netherlands.
Naniniwala ang ilang tagamasid na ang hakbang na ito ay nagpapakita ng makabuluhang pagbabago sa pananaw ng ilang European circles sa mga patakaran ng Zionist regime.
The Hague – Ahensyang Balita ng Reuters – Ang National Coordinator for Security and Counterterrorism ng Netherlands, sa kanyang pinakabagong estratehikong ulat na inilabas noong Linggo, Agosto 2, 2026, sa unang pagkakataon ay inuri ang Zionist regime sa mga entidad at aktor na lumilikha ng mga banta sa pambansang seguridad ng Netherlands. Batay sa ulat na ito, na inilalathala taun-taon ng security-intelligence body na ito ng bansa, ang mga patakaran ng Zionist regime at ang hindi pagpansin sa mga internasyonal na resolusyon ay humantong sa pagdidiin ng tensyon sa rehiyon ng Gitnang Silangan at pagpapalawak ng mga kawalang-tatag na maaaring magkaroon ng direktang kahihinatnan sa seguridad ng mga bansang Europeo kabilang ang Netherlands. Ang hakbang na ito ay nagpapakita ng pagbabago ng pananaw ng Europa sa rehimeng ito.
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