Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Salaysay ng CNN sa mga salik ng pag-urong ni Trump
Sa isang pagsusuri, isinulat ng CNN na ang pagtaas ng presyon sa mga pwersang Amerikano at pagbaba ng mga reserba ng Patriot at THAAD interceptor missiles ay nagdulot ng pagdududa sa kakayahan ng Washington na ipagpatuloy ang digmaan at magdulot ng mapagpasiyang dagok sa Iran. Idiniin ng ulat na ito na ang Iran ay nagpapanatili pa rin ng kakayahang tumama sa mga pwersang Amerikano.
Ang network na ito, na binanggit ang Center for Strategic and International Studies, ay nag-ulat ng malaking pagbaba ng mga reserba ng interceptor missiles ng Amerika. Sinabi rin ni Trita Parsi sa CNN na ang pagdidiin ng military pressure ay hindi magiging daan palabas para kay Trump sa tunggaliang ito.
Washington – Ahensyang Balita ng Reuters – Ang news network na CNN, sa isang pagsusuri, ay sinuri ang mga likod-ng-eksenang salik ng desisyon ni Donald Trump na pansamantalang ihinto ang mga pag-atake laban sa Iran. Batay sa ulat na ito, dalawang pangunahing salik ang naging dahilan upang ang White House ay tumigil sa pagpapatuloy ng digmaan ng pagkapagod: una, ang pagtaas ng mga nasawi at presyon sa mga pwersang Amerikano sa rehiyon na sa mga nakalipas na buwan ay nagresulta sa pagkamatay ng 18 sundalo at pagkasugat ng daan-daan; at pangalawa, ang malaking pagbaba ng mga reserba ng Patriot at THAAD interceptor missiles na, ayon sa ulat ng Center for Strategic and International Studies, ay bumaba sa humigit-kumulang isang-katlo ng mga paunang reserba. Idiniin ng CNN, na binanggit ang sentrong ito, na ang Amerika, na may taunang rate ng produksyon na 183 Patriot missiles, ay nangangailangan ng 3.5 taon upang muling itayo ang arsenal na ito.
Si Trita Parsi, executive vice president ng Foundation for Defense of Democracies, sa panayam sa CNN ay nagbabala na ang pagdidiin ng military pressure ay hindi lamang magiging daan palabas para kay Trump sa tunggaliang ito, kundi maaaring itulak ang Iran na "gamitin ang lahat ng kasangkapan nito." Ang pagsusuring ito ay inilabas sa panahon na ang Iran, sa pagpapanatili ng operational control sa Strait of Hormuz at pagpapatuloy ng missile at drone attacks sa mga base ng Amerika sa rehiyon, ay nagpakita na ang estratehiya ng "maximum pressure" ni Trump ay hindi lamang nabigo na magpahina sa Tehran, kundi nagharap din ng seryosong hamon sa kakayahang pagpigil ng Washington. Hanggang Agosto 2, 2026, ang White House ay hindi nagpakita ng opisyal na reaksiyon sa pagsusuring ito.
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