Video| Malawakang Pag-aresto sa mga Propesor na Laban sa Genocide ng Metropolitan Police sa Sentro ng London

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:- Malawakang Pag-aresto sa mga Propesor na Laban sa Genocide ng Metropolitan Police sa Sentro ng London; Mahigit 100 ang Dinakip sa Ilalim ng Kontrobersyal na Batas Laban sa Terorismo.
Sa isang insidente na muling nagpaalab sa debate tungkol sa kalayaan sa pagpapahayag at karapatang magprotesta sa Britanya, ang Metropolitan Police ay nagsagawa ng malawakang pag-aresto sa mga nagpoprotesta sa sentro ng London noong Huwebes, ika-30 ng Hulyo 2026. Ang mga pag-aresto ay naganap sa labas ng Westminster Magistrates' Court, kung saan ang daan-daang mga aktibista ay nagtipon upang ipahayag ang kanilang suporta sa Palestine Action—isang grupo na idineklara ng gobyerno ng Britanya bilang isang "teroristang" organisasyon noong Hunyo 2025.
Ayon sa mga ulat, ang mga nagpoprotesta ay dinakip dahil sa pagsigaw ng mga slogan tulad ng "I oppose genocide, I support Palestine Action" (Tumututol ako sa genocide, sinusuportahan ko ang Palestine Action). Kinumpirma ng Metropolitan Police na hindi bababa sa 117 katao ang naaresto, karamihan sa kanila ay sa dahilang pagpapahayag ng suporta sa isang ipinagbawal na organisasyon, habang ang iba naman ay dahil sa pag-udyok o pagtulong sa isang kriminal na pagkakasala. Ang mga pag-arestong ito ay isinagawa sa ilalim ng Seksyon 13 ng Terrorism Act 2000, na nagbabawal sa pagpapahayag ng suporta sa mga ipinagbawal na grupo.
Konteksto ng Pagbabawal sa Palestine Action at ang mga Legal na Hamon
Ang Palestine Action ay idineklara bilang isang teroristang grupo ng dating Kalihim ng Tahanan na si Yvette Cooper noong 2025, kasunod ng isang serye ng mga pagsalakay sa mga pasilidad ng Elbit Systems—isang kumpanya ng depensa na may pag-aaring Israeli. Ang desisyon ay nagdulot ng mainit na debate at mga legal na hamon. Noong Pebrero 2026, idineklara ng High Court na ang pagbabawal ay labag sa batas, ngunit noong Hunyo 2026, binawi ito ng Court of Appeal, na nagdesisyon na ang pagbabawal ay "makatarungan at proporsyonal".
Gayunpaman, ang legal na labanan ay hindi pa tapos. Si Huda Ammori, ang co-founder ng Palestine Action, ay binigyan ng pahintulot ng Korte Suprema na mag-apela laban sa desisyon ng Court of Appeal. Ang kaso ay inaasahang mapapakinggan sa pagitan ng Oktubre at Disyembre 2026. Samantala, ang mga kaso ng mahigit 2,000 katao na nahaharap sa mga paratang dahil sa pagsuporta sa grupo ay ipinagpaliban hanggang Oktubre 26, 2026, habang hinihintay ang resulta ng apela sa Korte Suprema.
Tugon ng mga Aktibista at Kritiko
Ang mga pag-aresto ay pinuna ng mga grupo ng karapatang pantao at mga aktibista, na nagsasabing ang gobyerno ay gumagamit ng mga batas laban sa terorismo upang supilin ang mapayapang pagprotesta at protektahan ang Israel mula sa mga paratang ng genocide. Ang grupong Defend Our Juries, na nag-organisa ng protesta, ay nagsabi na ang mga pag-aresto ay bahagi ng isang mas malawak na pagsupil sa kalayaan sa pagpapahayag.
Si Zack Polanski, ang lider ng UK Green Party at ang unang Jewish leader nito, ay nanawagan kay Punong Ministro Andy Burnham na bawiin ang pagbabawal sa Palestine Action, na nagsasabing: "Walang dahilan sa isang demokrasya para sa pagsupil sa mga protestang tulad nito". Si Burnham, na pumalit kay Keir Starmer noong Hulyo 2026, ay nahaharap sa kanyang unang malaking pagsubok sa isyu ng mga protestang pro-Palestine.
Samantala, ang Defend Our Juries ay nanawagan kay Burnham na wakasan ang mga pag-aresto sa mga nagpoprotesta upang mabawi ang tiwala ng publiko. Ayon sa grupo, ang mga naaresto ay kinabibilangan ng mga matatanda, kabilang ang isang 69-taong-gulang na babae mula sa Chichester at isang 87-taong-gulang na lalaki, na naglakbay ng malalayong distansya upang dumalo sa protesta.
Ang Mas Malawak na Konteksto: Ang Papel ng Britanya sa Digmaan Laban sa Iran at ang Krisis sa Gaza
Ang mga protesta at pag-aresto ay naganap sa isang panahon ng pagtaas ng tensyon sa pagitan ng Britanya at Iran. Si Punong Ministro Burnham ay nagbigay na ng pahintulot sa Estados Unidos na gamitin ang ilang mga base militar ng Britanya para sa mga "defensive" strike laban sa Iran—isang hakbang na inilarawan ng ilang legal na eksperto bilang ilegal. Ang hakbang na ito ay nagdagdag ng gasolina sa apoy ng mga protesta, dahil ang mga aktibista ay naniniwala na ang Britanya ay nakikipagsabwatan hindi lamang sa genocide sa Gaza kundi pati na rin sa digmaan laban sa Iran.
Ang genocide sa Gaza, na nagsimula halos tatlong taon na ang nakalilipas, ay patuloy na nagdudulot ng internasyonal na pagkondena at nag-udyok ng malawakang protesta sa buong mundo. Sa Britanya lamang, mahigit 3,000 katao ang naaresto mula nang ipagbawal ang Palestine Action, karamihan sa kanila ay dahil sa mapayapang pagpapahayag ng suporta sa grupo.
Konklusyon
Ang malawakang pag-aresto sa mga nagpoprotesta sa London ay nagpapakita ng lumalaking tensyon sa pagitan ng kalayaan sa pagpapahayag at ng mga batas laban sa terorismo sa Britanya. Habang ang Korte Suprema ay naghahanda na suriin ang pagbabawal sa Palestine Action, ang kapalaran ng libu-libong mga aktibista ay nakabitin sa balanse. Ang mga pangyayaring ito ay hindi lamang isang lokal na isyu kundi bahagi ng isang mas malawak na pandaigdigang pakikibaka para sa katarungan at karapatang pantao, na ang mga mamamayan ng Britanya ay patuloy na humihingi ng pananagutan mula sa kanilang gobyerno sa gitna ng mga krisis sa Gaza at Iran.
#Dapat_Tayong_Bumangon
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