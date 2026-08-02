Video| Labanan sa Zero Distance

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Labanan sa Zero Distance; Direktang Engkwentro sa Pagitan ng mga Puwersa ng Yemen at Saudi
Ang mga inilabas na larawan ay nagpapakita ng mga sandali ng malapitang labanan at paghabulan sa pagitan ng mga puwersa ng Yemen at ng mga sundalong Saudi sa isa sa mga aksis ng labanan. Ipinapakita ng video na ito ang mga eksena ng mano-manong labanan at direktang engkwentro ng dalawang panig sa napakalapit na distansya.
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