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Video| Labanan sa Zero Distance

2 Agosto 2026 - 12:50
News ID: 1847783
Video| Labanan sa Zero Distance

Labanan sa Zero Distance.

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Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Labanan sa Zero Distance; Direktang Engkwentro sa Pagitan ng mga Puwersa ng Yemen at Saudi

Ang mga inilabas na larawan ay nagpapakita ng mga sandali ng malapitang labanan at paghabulan sa pagitan ng mga puwersa ng Yemen at ng mga sundalong Saudi sa isa sa mga aksis ng labanan. Ipinapakita ng video na ito ang mga eksena ng mano-manong labanan at direktang engkwentro ng dalawang panig sa napakalapit na distansya.

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