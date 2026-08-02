Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-
Pag-amin ng Dating Opisyal ng Intelligence ng Hukbong Amerikano: Ang Pag-atake sa Paaralan ng Minab ay Sadyang Binalak at Isinagawa; 163 mga Batang Babae ang Napatay sa Tatlong Sunod-sunod na Pag-atake.
Isang nakagugulat at matapang na pagsisiwalat ang ginawa ni Josephine Guilbeau, isang dating opisyal ng military intelligence at counter-terrorism ng Hukbong Amerikano na may 17 taong karanasan at may access sa mga top-secret intelligence, na nagbigay ng isang detalyado at nakakapagpanlulumong salaysay tungkol sa pag-atake sa paaralan ng Shajareh Tayyebeh sa Minab, Iran..
Ayon kay Guilbeau, ang pag-atake na ikinamatay ng 163 mga batang babae ay hindi isang aksidente o pagkakamali—ito ay isang sadyang binalak at isinagawang pagbobomba na may lubos na kaalaman na ang target ay isang paaralan. Ang mga Tomahawk missiles na ginamit sa pag-atake ay nagmula sa mga sasakyang pandagat ng Amerika sa conflict zone at nilagyan ng mga advanced na live camera system na nagpapadala ng real-time na footage sa mga kumander sa buong paglipad ng mga misil.
Inilahad ni Guilbeau ang sumusunod na pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari:
· 10:00 ng umaga: Inilunsad ng Israel ang pag-atake nito sa Iran sa tulong ng Amerika.
· 10:20 ng umaga: Ang unang misil ay tumama mismo sa gusali ng paaralan. Ang mga takot na bata ay tumakas at nagtago sa prayer room.
· Sumunod na sandali: Isang pangalawang misil ang sadyang pinaputok, na direktang tumama sa prayer room kung saan nagtago ang mga bata. Sa loob ng ilang sandali, 163 mga batang babae ang napatay.
· Pangatlong pag-atake: Isang ikatlong misil ang inilunsad sa bakuran ng paaralan upang alisin ang anumang posibleng nakaligtas.
Binigyang-diin ni Guilbeau na ang mga satellite image at ang sariling onboard cameras ng mga misil ay malinaw na nagpakita ng mga batang naglalaro sa makulay na bakuran ng paaralan bago ang pag-atake, ngunit iniutos pa rin ng mga kumander ng Amerika ang pag-atake. Tinukoy niya sina Commanders Leigh R. Tate at Jeffrey E. York bilang may direktang bahagi sa pag-atake.
Sa kanyang matapang na pahayag, ginamit ni Guilbeau ang sariling batas ng Amerika laban sa terorismo upang kondenahin ang kanyang bansa. Sinabi niya: "Ang terorismo ay karahasan laban sa mga sibilyan upang makamit ang mga layuning pampulitika o panrelihiyon sa pamamagitan ng takot at pamimilit. Sa depinisyong iyon, tayo—ang Amerika—ang pinakamalaking terorista sa mundo. Tayo ang mga kontrabida sa kuwentong ito."
Bagama't ang Kagawaran ng Depensa ng Amerika ay nananatiling tahimik at hindi pa umaamin ng responsibilidad, ang pag-amin ni Guilbeau ay nagpapatunay na ang pag-atake sa paaralan ng Minab ay isang sadyang krimen sa digmaan na nagresulta sa pagpatay sa daan-daang inosenteng mga batang babae.
...........
328
Your Comment