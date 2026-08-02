Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Simbolikong paglalakad ng Arba'een sa Kano State, Nigeria
Ang seremonya ng simbolikong paglalakad ng Arba'een ng Husayni sa Kano State, Nigeria, ay ginanap sa ika-apat na magkakasunod na araw, na dinaluhan ng mga miyembro at tagasuporta ng Islamic Movement ng Nigeria.
Ang mga kalahok sa ritwal na ito, sa pamamagitan ng paggalaw sa itinakdang ruta, ay nagpahayag ng kanilang debosyon kay Imam Hussein at sa kilusan ng Ashura.
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