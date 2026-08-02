Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Haaretz: Si Trump ay dalubhasa sa walang laman na mga retorika
Isinulat ng pahayagang Hebrew na Haaretz: Si Donald Trump, Pangulo ng Amerika, ay ipinagmamalaki ang kanyang mga kasanayan sa paggawa ng mga deal ngunit sa huli siya ay dalubhasa sa walang laman na mga retorika.
Idinagdag ng pahayagang ito sa panlilibak: Itinutulak niya ang mga usapin hanggang sa huling antas sa pag-asang ang kabilang panig ang unang uurong; pagkatapos ay nagdedeklara siya ng isang malaking tagumpay at sa pagpilit ng ibang mga panig ay nagbibigay ng isa pang pagkakataon sa mga Iranian!
Tel Aviv – Ahensyang Balita ng Reuters – Ang pahayagang Haaretz, sa isang kolum noong Linggo, Agosto 2, 2026, na may matalas na tono, ay sinuri ang diskarte ni Donald Trump sa Iran at tinawag siyang "dalubhasa sa walang laman na mga retorika." Isinulat ng Hebrew-language na pahayagang ito na ang Pangulo ng Amerika, sa kabila ng pagmamalaki sa kanyang mga kasanayan sa negosasyon, sa katotohanan ay sumusunod sa isang paulit-ulit na pattern: pagdidiin ng tensyon hanggang sa bingit ng krisis, paghihintay para sa pag-urong ng kabilang panig, pagdedeklara ng isang pekeng tagumpay, at pagkatapos ay unti-unting pag-urong.
Ang Haaretz, sa pagtukoy sa pattern ng pag-uugali ni Trump sa iba't ibang mga tunggalian, kabilang ang kamakailang digmaan sa Iran, ay nagdiin na si Trump sa huli ay umuurong sa ilalim ng presyon ng kanyang mga kaalyado. Ayon sa isinulat ng pahayagang ito, "itinutulak ni Trump ang mga usapin hanggang sa huling antas, sa pag-asang ang kabilang panig ang unang uurong; pagkatapos ay nagdedeklara siya ng isang malaking tagumpay at muli, sa pagpilit ng ibang mga panig, ay nagbibigay ng isa pang pagkakataon sa mga Iranian." Ang pamumunang ito ay ginawa sa panahon na si Trump sa mga nakalipas na buwan ay paulit-ulit na nagsalita tungkol sa "mapagpasiyang tagumpay" laban sa Iran, ngunit sa katotohanan ay nahaharap sa military dead end at malaking pagbaba ng mga estratehikong reserba ng bala. Hanggang Agosto 2, 2026, ang White House ay hindi nagpakita ng opisyal na reaksiyon sa kolum na ito.
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