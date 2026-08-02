Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Tiyak na dagok sa hindi ligtas na pagdaan: Barko ng Qatar, matapos i-escort ng Amerika sa Strait of Hormuz, ay natigil
Ang Manchu Ocean, isang satellite tracking account, ay nagsabi na ang isang barkong may dalang gas ng Qatar sa timog na ruta ng Strait of Hormuz ay naka-angkla at tumigil.
Madaling-araw kahapon ng Sabado, dalawang tanker sa timog na ruta ng Strait of Hormuz sa tubig ng Oman, ang isa sa 11 nautical miles hilagang-silangan ng Lima at ang isa pa sa 21 nautical miles hilagang-silangan ng Khasab, ay tinarget.
Isang mapagkukunang may alam ang nagsabi ngayon na "ang Strait of Hormuz ay nananatiling sarado" at ang mga sasakyang-dagat na dumadaan sa hindi ligtas na mga ruta ay "tiyak na maaksidente."
Sinabi ng Manchu Ocean na ang barkong ito ay nasa ilalim ng escort ng Amerika noong Biyernes ng gabi, Hulyo 31, at tinarget.
London – Ahensyang Balita ng Reuters – Batay sa satellite data, isang barkong may dalang liquefied natural gas mula sa Qatar, na noong Biyernes ng gabi ay nasa ilalim ng escort ng mga pwersang Amerikano kasunod ng mga pangyayari noong Sabado sa Strait of Hormuz, ay naka-angkla na ngayon at tumigil. Ang barkong ito ay tumigil sa timog na ruta ng daang ito, kung saan kahapon dalawang iba pang tanker ang tinarget ng hindi kilalang projectiles. Isang mapagkukunang may alam, sa pagtukoy sa pagsasara ng Strait of Hormuz at ang kawalan ng seguridad ng mga ruta ng pagdaan, ay nagdiin na ang anumang pagdaan sa mga rutang ito ay may kasamang panganib.
Ang escort ng barkong ito ng mga pwersang Amerikano ay ginawa sa panahon na ang Iran ay dati nang nagpahayag na ang Strait of Hormuz ay mananatiling sarado sa mga barkong nauugnay sa Amerika at mga kaalyado nito hanggang sa ganap na matupad ang mga kahilingan nito, kabilang ang kumpletong pamamahala ng daang ito at pagtukoy ng mga ruta ng pagdaan. Nagbabala rin ang Iran na ang anumang sasakyang-dagat na dadaan sa hindi awtorisadong mga ruta ay tatargetin. Sa kabila ng mga babalang ito, ang Amerika, ang Zionist regime, at ang kanilang mga Arabong kaalyado ay nagsisikap na lumikha ng isang alternatibong ruta sa timog ng Strait of Hormuz at sa tubig ng Oman, ngunit ito ay nahaharap sa pagkabigo hanggang ngayon. Hanggang Agosto 2, 2026, ang mga opisyal ng Qatar at ang mga kumpanyang may kaugnayan sa barkong ito ay hindi nagpakita ng opisyal na reaksiyon sa insidenteng ito.
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