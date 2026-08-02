Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Pinakabagong pagtataya sa midterm elections ng Amerika (93 araw bago ang halalan)
Tsansa na makuha ang mayorya sa Kapulungan ng mga Kinatawan:
84% mga Demokratiko | 16% mga Republikano
Tsansa na makuha ang mayorya sa Senado:
53% mga Republikano | 47% mga Demokratiko
Washington – Ahensyang Balita ng Reuters – Habang papalapit ang midterm elections ng Amerika sa 93 araw, ang mga pinakabagong pagtataya ay nagpapakita ng tiyak na bentahe ng mga Demokratiko sa kompetisyon para sa kontrol ng Kapulungan ng mga Kinatawan at mataas na tsansa ng mga Republikano na mapanatili ang mayorya sa Senado. Batay sa datos ng mga institusyon ng survey, ang mga Demokratiko, na may 84 porsyentong tsansa, ay nasa napakagandang posisyon upang makuha ang mayorya sa Kapulungan ng mga Kinatawan, at ito ay sa kabila ng katotohanang ang mga Republikano ay may 16 porsyentong tsansa lamang na mapanatili ang kontrol ng kapulungang ito. Gayunpaman, ang kompetisyon para sa Senado ay mas malapit at ang mga Republikano, na may 53 porsyentong tsansa, ay bahagyang nauuna sa mga Demokratiko upang mapanatili ang kontrol ng kapulungang ito.
Samantala, ang military tensions sa pagitan ng Iran at Amerika ay nagbigay ng anino sa pampulitikang kapaligiran ng bansang ito. Si Donald Trump, Pangulo ng Amerika, noong Sabado ay nagpahayag na dahil sa kahilingan ng Iran at ilang mga bansa sa rehiyon, itinigil niya ang mga bagong pag-atake laban sa Iran. Isinulat niya sa kanyang social network: "Kami ay handa, ngunit hiniling sa amin ng Iran na ihinto ang mga pag-atake." Tinanggihan din ng Iran ang paratang na ito at tinawag itong "isang bagong kasinungalingan."
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