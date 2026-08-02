Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Pag-aangkin ni Mike Adams: Itinatago ng Pentagon ang pagbagsak ng F-35 ng Iran
Si Mike Adams, kontrobersyal na Amerikanong manunulat at aktibistang media, bilang tugon sa balita ng pagbagsak ng isang F-35 fighter jet sa California:
Malaki ang posibilidad na sinira ng Iran ang isa pang F-35 ng Amerika at ang Pentagon, upang itago ang bagay na ito, ay nag-ayos ng isang pekeng insidente sa loob ng Amerika.
Sa ganitong paraan, sinunog nila ang katawan ng isang sasakyang panghimpapawid — malamang isang sasakyang panghimpapawid na dati nang lubhang napinsala at hindi na maaayos — upang magpanggap na ang sasakyang panghimpapawid ay bumagsak sa loob ng bansa. Dati rin nilang ginawa ito sa B-2 bomber.
Sa lalong madaling panahon, makakakita kayo ng higit pang mga pekeng "insidente" na tulad nito! Para lamang maitago nila ang lahat ng sasakyang panghimpapawid na bumabagsak sa himpapawid ng Kuwait o Iran.
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