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Pag-aangkin ni Mike Adams: Itinatago ng Pentagon ang pagbagsak ng F-35 ng Iran

2 Agosto 2026 - 17:43
News ID: 1847878
Pag-aangkin ni Mike Adams: Itinatago ng Pentagon ang pagbagsak ng F-35 ng Iran

Pag-aangkin ni Mike Adams: Itinatago ng Pentagon ang pagbagsak ng F-35 ng Iran.

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Pag-aangkin ni Mike Adams: Itinatago ng Pentagon ang pagbagsak ng F-35 ng Iran

Si Mike Adams, kontrobersyal na Amerikanong manunulat at aktibistang media, bilang tugon sa balita ng pagbagsak ng isang F-35 fighter jet sa California:

Malaki ang posibilidad na sinira ng Iran ang isa pang F-35 ng Amerika at ang Pentagon, upang itago ang bagay na ito, ay nag-ayos ng isang pekeng insidente sa loob ng Amerika.

Sa ganitong paraan, sinunog nila ang katawan ng isang sasakyang panghimpapawid — malamang isang sasakyang panghimpapawid na dati nang lubhang napinsala at hindi na maaayos — upang magpanggap na ang sasakyang panghimpapawid ay bumagsak sa loob ng bansa. Dati rin nilang ginawa ito sa B-2 bomber.

Sa lalong madaling panahon, makakakita kayo ng higit pang mga pekeng "insidente" na tulad nito! Para lamang maitago nila ang lahat ng sasakyang panghimpapawid na bumabagsak sa himpapawid ng Kuwait o Iran.

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