Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Nagbago ng posisyon si Netanyahu bago ang halalan
Kasunod ng kontrobersya sa mga sinasakop na teritoryo dahil sa kakulangan ng mga pwersang militar at hindi paglahok ng mga ultra-Orthodox sa military service, si Benjamin Netanyahu, bago ang halalan sa mga sinasakop na teritoryo, ay nagbago ng posisyon at nagpahayag: Ang sinumang hindi nagbabasa ng Torah ay dapat pumasok sa hukbo o pumunta sa bilangguan.
Ang Punong Ministro ng Zionist regime sa mga likod-ng-eksenang pulong ay nagpahayag na ang pansamantalang batas ng pagsususpinde ng pag-aresto sa mga estudyante ng mga ultra-Orthodox religious school na umiiwas sa military service ay hindi magpapatuloy sa susunod na gabinete.
Occupied Jerusalem – Ahensyang Balita ng Reuters – Si Benjamin Netanyahu, Punong Ministro ng Zionist regime, sa bisperas ng pangkalahatang halalan ng rehimeng ito, sa pamamagitan ng pangunahing pagbabago ng posisyon tungkol sa military exemptions ng ultra-Orthodox na mga Hudyo, ay nagpahayag na ang pansamantalang batas ng pagsususpinde ng pag-aresto sa mga estudyante ng mga religious school na umiiwas sa military service ay hindi magpapatuloy sa susunod na gabinete. Idiniin ni Netanyahu sa mga likod-ng-eksenang pulong na pagkatapos ng halalan, ipapasa niya ang komprehensibong batas ng conscription at tahasang sinabi: "Ang sinumang hindi nagbabasa ng Torah ay dapat pumasok sa hukbo o pumunta sa bilangguan."
Ang pagbabagong ito ng diskarte ay ginawa sa panahon na ang ultra-Orthodox na mga Hudyo ay bumubuo ng humigit-kumulang 11 porsyento ng populasyon ng Israel at dati ay exempted sa military service upang makapag-aral sila ng relihiyon. Gayunpaman, ang matinding kakulangan ng mga pwersang militar kasunod ng mga kamakailang digmaan, lalo na ang labanan sa Iran, ay nagpataas ng mga panggigipit na alisin ang mga exemption na ito. Ipinapakita rin ng mga survey na may malawakang pagsalungat sa mga botante ng Likud at mga right-wing na partido sa exemption ng mga ultra-Orthodox at inilarawan din ng Korte Suprema ng Israel ang pansamantalang batas ng pagsususpinde ng pag-aresto sa mga estudyante bilang "walang bisa at nakakainsulto." Hanggang Agosto 2, 2026, walang opisyal na reaksiyon mula sa mga ultra-Orthodox na partido ang nailabas tungkol sa mga pahayag ni Netanyahu.
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