Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Pagkasira ng 80-araw na katahimikan ng Al Khalifa; unang pagpupulong sa mga Shia scholar matapos ang ganap na kawalan ng balita
Matapos ang mahigit 80 araw ng kawalan ng balita, ang Al Khalifa regime, sa ilalim ng mga panggigipit, sa wakas ay pinahintulutan ang limitadong pagpupulong ng mga pamilya kay Sheikh Ali Rahma at sa isang grupo ng mga Shia scholar. Ang anak ng kilalang klerigong ito, sa pagtukoy sa mataas na espiritu ng mga iskolar, ay nagsiwalat na sila ay nakakulong sa "Al-Jawazat" prison, hiwalay sa iba pang mga political detainees at sa ilalim ng matinding security measures.
Ang pangunahing dahilan ng walang-pantayong pag-aresto sa mahigit 50 relihiyosong iskolar at imam ng kongregasyon sa Bahrain ay ang kanilang tahasang pagsalungat sa mga pag-atake ng Amerika at ng Zionist regime laban sa Iran; sinusubukan ng Al Khalifa, sa pamamagitan ng mga gawa-gawang paratang tulad ng "pagpapalaganap ng Wilayat al-Faqih sa mga Hussainiya," na tuluyang patahimikin ang mga kalabang boses.
Manama – Ahensyang Balita ng Reuters – Matapos ang mahigit 80 araw ng katahimikan at kawalan ng balita, ang Al Khalifa regime, sa ilalim ng panloob at panlabas na panggigipit, sa wakas ay pinahintulutan ang limitadong pagpupulong kay Sheikh Ali Rahma at sa isang grupo ng mga dinakip na Shia scholar. Ang anak ng kilalang klerigong ito, sa pag-anunsyo ng balitang ito, ay nagsiwalat na ang mga iskolar ay nakakulong sa "Al-Jawazat" prison sa Manama, hiwalay sa iba pang mga political detainees at sa ilalim ng matinding security measures. Sa pagtukoy sa mataas na espiritu ng mga ito sa kabila ng mahihirap na kondisyon ng bilangguan, nag-ulat siya ng pagpapatuloy ng kanilang hunger strike.
Dapat tandaan na mahigit 50 Shia religious scholar at imam ng kongregasyon sa Bahrain, kabilang sina Sheikh Hassan al-Daqqaq at Sheikh Ali al-Hasan, mula noong kalagitnaan ng Mayo ay inaresto dahil sa tahasang pagsalungat sa mga pag-atake ng Amerika at ng Zionist regime laban sa Iran. Batay sa mga inilabas na ulat, ang Al Khalifa regime, sa pamamagitan ng mga gawa-gawang paratang tulad ng "propaganda para sa Iran" at "pagpapalaganap ng Wilayat al-Faqih sa mga Hussainiya," ay sinusubukang tuluyang patahimikin ang mga kalabang boses sa bisperas ng pagdidiin ng mga tensyon sa rehiyon. Kinondena rin ng mga internasyonal na karapatang-pantao na katawan ang mga hakbang na ito, ngunit ang mga opisyal ng Bahrain ay patuloy na tumatanggi na magbigay ng tumpak na impormasyon tungkol sa kalagayan ng mga iskolar na ito. Hanggang Agosto 2, 2026, ang Ministry of Interior ng Bahrain ay hindi nagpakita ng opisyal na reaksiyon sa ulat na ito.
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