Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-"Darating ang pag-atake"; Grok at pagbibilang ng mga paulit-ulit na bersyon ni Trump!
Ang user account na "Republicans against Trump" sa social network na X, na iniuugnay sa mga Republikano na pumupuna kay Donald Trump, sa isang tanong sa artificial intelligence na "Grok" tungkol sa bilang ng beses na kinansela o ipinagpaliban ni Trump ang mga nakaplanong pag-atake ng Amerika laban sa Iran, ay nakatanggap ng sagot na mula nang magsimula ang digmaan noong Pebrero 28, siya ay "hindi bababa sa 10 beses" na nagtigil o nagpaliban ng mga naturang aksyon.
Ang account na ito, bilang tugon sa sagot na ito, sa pamamagitan ng paggamit ng satirikal na pariralang "TACO," na nangangahulugang "Trump Always Cancels Operations," ay hinamon ang posisyon ng Pangulo ng Amerika.
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