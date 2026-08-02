Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Walang-pantayong krisis sa West Bank; pag-aalab ng karahasan at agarang babala ng UN!
Kasunod ng walang-pantayong alon ng mga pag-atake ng mga settler at ng hukbo ng Israel sa lalawigan ng Nablus at pagsunog ng mga bahay, mosque, at ari-arian ng mga Palestinian, ang mga babala tungkol sa pagpapalawak ng saklaw ng military operations sa mga bagong kampo ng West Bank ay tumaas; isang krisis na, ayon sa mga internasyonal na katawan, ay lumalala sa suporta ng mga pwersang militar at sa ilalim ng ganap na kaligtasan ng mga may sala.
Ang hakbang na ito ay hinarap ng matinding pagkondena ni Antonio Guterres at tinawag ang pag-atake sa mga relihiyosong lugar bilang isang "nakapandidiring" aksyon. Ang mga bansa tulad ng Canada at Belgium, sa pagtawag sa pagpapaunlad ng mga settlement bilang iligal, ay nanawagan para sa pagtigil ng karahasang ito; isang karahasan na mula nang magsimula ang digmaan sa Gaza hanggang ngayon ay nag-iwan ng higit sa 1,180 martir, 13,000 sugatan, at halos 24,000 dinakip sa West Bank.
Ramallah – Ahensyang Balita ng Reuters – Kasunod ng pagdidiin ng karahasan sa lalawigan ng Nablus, si Antonio Guterres, Pangkalahatang Kalihim ng United Nations, noong Linggo ay kinondena ang mga hakbang na ito at tinawag itong "hayagang paglabag sa internasyonal na batas." Sa pagtukoy sa pagsunog ng mga relihiyosong lugar, inilarawan niya ang mga hakbang na ito bilang "nakapandidiri." Kasabay nito, ang Ministry of Foreign Affairs ng Belgium, sa pagpapahayag ng "malalim na pag-aalala" tungkol sa karahasan ng mga settler na isinagawa sa isang kapaligiran ng kaligtasan, ay nanawagan para sa agarang pagtigil nito.
Batay sa inilabas na estadistika, mula nang magsimula ang digmaan sa Gaza hanggang ngayon, ang karahasan sa West Bank ay nagresulta sa pagkamartir ng higit sa 1,180 Palestinian, pagkasugat ng 13,000 katao, at pag-aresto sa halos 24,000 iba pa. Ang mga internasyonal na katawan ay nagbabala tungkol sa pagpapalawak ng saklaw ng military operations sa mga bagong kampo ng West Bank. Hanggang Agosto 2, 2026, ang hukbo ng Zionist regime ay hindi nagpakita ng opisyal na reaksiyon sa mga pagkondena na ito.
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