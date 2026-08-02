Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Atwan: Ang Amerika ang pinakamalaking talunan sa digmaan / 5 dahilan ng paulit-ulit na pag-urong ni Trump
Ang punong patnugot ng panrehiyong pahayagang Rai al-Youm:
Ang deklarasyon ng pamahalaan ni Donald Trump, Pangulo ng Amerika, tungkol sa pagsusuri sa lawak ng presensya at mga pwersa nito sa Kuwait, ay ang unang opisyal na pag-amin sa pagkabigo sa kasalukuyang digmaan nito laban sa Iran at sa axis of resistance sa rehiyon.
Natuklasan ni Trump na ang Iran ay hindi susuko at wala sa mga banta hanggang ngayon ang nakapagpahiya sa bansang ito at hindi lamang walang palatandaan ng pagsuko nito, kundi sa kabaligtaran, ang Iran ay nagpakita ng higit na kahandaan para sa isang mas matinding paghaharap sa anumang bagong pagsalakay ng Amerika.
Ang mga nakatataas na kumander ng hukbo ng Amerika ay may matinding pagsalungat sa pagsasagawa ng naturang pag-atake laban sa Iran at, dahil sa pagtaas ng mga nasawi ng mga pwersang Amerikano sa mga prente ng digmaan sa Kanlurang Asya at ang pagkawasak ng karamihan sa mga base ng Amerika na nagkakahalaga ng daan-daang bilyong dolyar upang itayo, ay natatakot sa isa pang "Vietnam."
London – Ahensyang Balita ng Reuters – Si Abdul Bari Atwan, punong patnugot ng panrehiyong pahayagang Rai al-Youm, sa isang kolum na inilabas noong Linggo, Agosto 2, 2026, sa pagtukoy sa deklarasyon ng pamahalaan ni Donald Trump tungkol sa pagsusuri sa lawak ng military presence ng Amerika sa Kuwait, ay inilarawan ang hakbang na ito bilang "unang opisyal na pag-amin sa pagkabigo" sa limang-buwan na digmaan laban sa Iran at sa axis of resistance. Binanggit niya ang limang pangunahing dahilan para sa paulit-ulit na pag-urong ni Trump: ang hindi matatalinong paglaban ng Iran sa military pressure, ang kawalan ng kakayahan ng Washington na pilitin ang Tehran na umatras, ang pagtaas ng mga nasawi ng mga pwersang Amerikano, ang pagkawasak ng mga military base na nagkakahalaga ng daan-daang bilyong dolyar upang itayo, at ang matinding pagsalungat ng mga nakatataas na kumander ng hukbo sa pagdidiin ng mga tensyon na natatakot sa isa pang "Vietnam" sa rehiyon.
Idiniin ni Atwan na ang Iran, sa kabila ng limang buwan ng airstrike, ay hindi lamang sumuko, kundi nagpakita ng higit na kahandaan para sa isang mas matinding paghaharap sa anumang bagong pagsalakay at napanatili rin ang operational control sa Strait of Hormuz. Tinukoy din niya ang lumalaking kawalang-kasiyahan ng mga Arabong kaalyado ng Amerika kabilang ang Saudi Arabia at UAE, na lubhang nag-aalala tungkol sa pagiging larangan ng digmaan ng rehiyon at ang kahinaan ng kanilang pang-ekonomiyang imprastraktura sa mga retaliatory attacks. Ang pagsusuring ito ay inilabas sa panahon na ang White House ay kamakailan ay nagpahayag na ito ay nagsusuri ng "pagsusuri sa lawak ng presensya at mga pwersa nito sa Kuwait." Hanggang Agosto 2, 2026, ang Pentagon at ang White House ay hindi nagpakita ng opisyal na reaksiyon sa pagsusuring ito.
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