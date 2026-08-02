Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Al-Bukhaithi: Ang Saudi Arabia ay natatakot sa kapayapaan sa Yemen
Nakatataas na miyembro ng political bureau ng Ansarullah movement ng Yemen:
Sinusubukan ng Saudi Arabia na ipasok ang digmaan laban sa Yemen sa isang bagong yugto sa pamamagitan ng paglikha ng mga bagong internasyonal na koalisyon.
Ang Saudi Arabia ay mas natatakot sa mga kahihinatnan ng kapayapaan sa Yemen kaysa sa pagpapatuloy ng digmaan; sapagkat ang kapayapaan ay maaaring humantong sa pagtaas ng rehiyonal at internasyonal na papel ng Yemen.
Ang balanse ng kapangyarihan ay nagbago pabor sa Yemen; sapagkat ang bansang ito ay nagtatanggol sa mga Arab at Islamic na adhikain, gayundin sa kalayaan at pambansang soberanya nito.
Ang pagtatapos ng makatarungan at malawak na digmaan ay maaaring magbigay daan para sa pagbabalik ng Yemen sa kanyang makasaysayang at sibilisasyonal na papel sa rehiyon.
Sanaa – Ahensyang Balita ng Al-Masirah – Si Muhammad al-Bukhaithi, nakatataas na miyembro ng political bureau ng Ansarullah movement ng Yemen, noong Linggo, Agosto 2, 2026, sa pagpuna sa mga kamakailang pagsisikap ng Saudi Arabia na bumuo ng "multinational naval defense coalition," ay nagdiin na ang Riyadh ay mas natatakot sa mga kahihinatnan ng kapayapaan sa Yemen kaysa sa pagpapatuloy ng digmaan. Si al-Bukhaithi, na dati rin ay itinuturing na isa sa mga matatag na kalaban ng mga patakaran ng Saudi, sa panayam sa Al-Mayadeen network, ay inilarawan ang mga hakbang na ito bilang "isang nabigong pagtatangka na ipasok ang digmaan laban sa Yemen sa isang bagong yugto."
Si al-Bukhaithi, sa pagbibigay-diin sa pagbabago ng balanse ng kapangyarihan pabor sa Yemen, ay nagpahiwatig na ang bansang ito, sa pamamagitan ng pagtatanggol sa mga Arab at Islamic na adhikain, gayundin sa kalayaan at pambansang soberanya nito, ay naging isang maimpluwensyang aktor sa rehiyon. Idiniin din niya na ang pagtatapos ng makatarungan at malawak na digmaan ay maaaring magbigay daan para sa pagbabalik ng Yemen sa kanyang makasaysayang at sibilisasyonal na papel sa rehiyon. Ang mga pahayag ni al-Bukhaithi ay ginawa sa panahon na ang Yemen, sa pamamagitan ng pagpapatupad ng naval blockade sa Bab el-Mandeb laban sa mga barkong Saudi at drone at missile attacks sa mga pasilidad ng langis ng Saudi Arabia, ay lumikha ng mga bagong ekwasyon sa rehiyon. Ang Saudi Arabia, noong Huwebes, sa pamamagitan ng pagbuo ng naval defense coalition sa partisipasyon ng 43 bansa, ay nagsikap na tumayo laban sa mga panggigipit na ito. Hanggang Agosto 2, 2026, ang pamahalaan ng Saudi ay hindi nagpakita ng opisyal na reaksiyon sa mga pahayag na ito.
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