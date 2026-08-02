Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Mark Kelly: Ang kaibigang imobilyaryo ni Trump ay hindi angkop sa negosasyon sa Iran!
Demokratikong senador ng Amerika:
Si Trump ang nagdala sa atin sa digmaan laban sa Iran nang walang estratehikong layunin, walang plano, walang timeline.
Ang Estados Unidos ay nabibigo at sila ay nakulong.
Dapat siyang gumawa ng angkop na aksyon, hindi italaga ang kanyang kaibigang imobilyaryo at manugang (Jared Kushner) na responsable sa negosasyon!
Dapat niyang ilagay ang mga tao dito na marunong gumawa nito, marunong makipag-usap sa mga Iranian.
Washington – Ahensyang Balita ng Reuters – Si Mark Kelly, Demokratikong senador ng estado ng Arizona, noong Linggo, Agosto 2, 2026, sa panayam sa CNN, na may matinding pagpuna sa pagganap ni Donald Trump sa digmaan sa Iran, ay nagpahayag na ang Pangulo ng Amerika ay nagdala sa bansang ito sa isang limang-buwan na digmaan "nang walang estratehikong layunin, walang plano, at walang timeline." Idiniin ni Kelly na ang Estados Unidos ay "nabibigo at nakulong" sa digmaang ito at hinimok si Trump na italaga ang mga taong may kinakailangang karanasan, sa halip na ang "kaibigang imobilyaryo at manugang (Jared Kushner)," upang makipag-usap sa Iran.
Si Kelly, na may mataas na military at intelligence background at dati ring itinuturing na isa sa mga posibleng kandidato para sa pagiging kinatawan ni Kamala Harris, ay nagbabala na ang pagpapatuloy ng diskarteng ito, sa halip na matiyak ang seguridad, ay hahantong sa pagpapahina ng katayuan ng Amerika sa rehiyon at mundo. Sinabi niya: "Ang katotohanan ay si Trump ay nagsasalita tungkol sa opsyon ng negosasyon sa Iran habang ang kanyang negotiating team ay binubuo ng mga taong walang kahit kaunting karanasan sa larangan ng diplomasya." Ang mga pahayag na ito ay ginawa sa panahon na ang dalawang Republikano na senador ay kamakailan ay nanawagan para sa impeachment ni Trump dahil sa kanyang pagganap sa digmaan laban sa Iran. Hanggang Agosto 2, 2026, ang White House ay hindi nagpakita ng opisyal na reaksiyon sa mga pahayag na ito.
..........
328
Your Comment