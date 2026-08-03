Video|《Political Researcher: Ang Amerika ay Nahuli sa Sarili Nitong Ginawang Strategic Trap

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Political Researcher: Ang Amerika ay Nahuli sa Sarili Nitong Ginawang Strategic Trap — Isang Pagsusuri sa Pagkabigo ng US Strategy sa Gitnang Silangan.
Si Samir Sakaf, isang manunulat at political researcher, na binanggit ang mga kamakailang pag-unlad sa Gitnang Silangan, ay nagsabi na ang pagpasok ng Amerika sa digmaan na may paniniwalang magpapahina ito sa military capability ng Iran ay naging isang strategic trap para sa Washington dahil sa pagiging kumplikado ng equation ng Strait of Hormuz. Ayon sa kanya, ang administrasyong Trump ay nagkamali sa pag-aakala na ang military pressure ay magpipilit sa Iran na sumuko, ngunit sa halip, ito ay nagbigay sa Tehran ng pagkakataon na gamitin ang kontrol nito sa kipot bilang isang epektibong kasangkapan upang hamunin ang dominasyon ng Amerika at ng mga kaalyado nito sa rehiyon.
Binigyang-diin ni Sakaf na ang patuloy na pag-igting sa Strait of Hormuz ay naglantad sa mga kahinaan ng Amerika at ng mga kaalyado nito, na umaasa sa libreng daloy ng langis mula sa Gulpo para sa kanilang ekonomiya. Ang Iran, sa pamamagitan ng pagpapakita ng kakayahang guluhin ang daloy ng langis at maglunsad ng mga tumpak na pag-atake laban sa mga estratehikong target, ay nagpatunay na ito ay isang hindi matatawarang puwersa sa rehiyon, at ang anumang pagtatangka na pilitin ito sa pamamagitan ng military pressure ay tiyak na mabibigo.
Idinagdag ng researcher na ang pagkabigo ng Amerika na makamit ang mga layunin nito sa digmaan ay nagpapakita ng isang mas malalim na problema: ang kawalan ng isang malinaw na estratehiya upang wakasan ang hidwaan at ang pag-asa sa mga taktika na hindi na gumagana sa isang nagbabagong geopolitical na tanawin. Ang Amerika, sa halip na pahinain ang Iran, ay lumikha ng isang sitwasyon kung saan ang Tehran ay lumitaw bilang isang mas malakas at mas tiwala na manlalaro, na may kakayahang hamunin ang mga interes ng Amerika at protektahan ang mga kaalyado nito sa rehiyon.
Ang pagsusuri ni Sakaf ay isang babala sa Washington at sa mga kaalyado nito na ang patuloy na pagtulak sa Iran sa isang sulok ay hindi magbubunga ng isang napipilitang pagsuko, kundi isang mas matinding pagtutol na maaaring magdulot ng mas malawak na komprontasyon sa rehiyon. Ang tanging paraan upang makamit ang katatagan, ayon sa kanya, ay ang pagkilala sa mga lehitimong interes ng Iran at ang pakikipag-ugnayan dito sa isang diyalogo na nakabatay sa paggalang sa isa't isa at ang pagwawakas ng mga patakaran ng pang-aapi at pagsasamantala.
#Dapat_Tayong_Bumangon
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