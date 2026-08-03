Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Wall Street Journal: Bumalik si Trump sa diplomasya; ang mapagpasiyang tagumpay laban sa Iran ay wala sa abot
Isinulat ng pahayagang Wall Street Journal na si Donald Trump, matapos mabigo na makamit ang mga nais na layunin sa pamamagitan ng pagdidiin ng military tensions, ay muling tinahak ang landas ng diplomasya sa Iran.
Ayon sa isinulat ng pahayagang ito, ang kahirapan ng pagkamit ng isang mapagpasiyang tagumpay laban sa Iran ay isa sa mga pangunahing salik ng pagbabago ng diskarte ng Washington mula sa military option patungo sa landas ng negosasyon.
Washington – Ahensyang Balita ng Reuters – Ang Wall Street Journal noong Lunes, Agosto 3, 2026, sa isang pagsusuri ng pagbabago ng diskarte ng White House sa Iran, ay sumulat na si Donald Trump, matapos mabigo na makamit ang kanyang military goals sa pamamagitan ng pagdidiin ng mga tensyon, ngayon ay muling bumaling sa diplomasya. Idiniin ng pahayagang ito na ang kahirapan ng pagkamit ng isang mapagpasiyang tagumpay laban sa Iran, gayundin ang malaking pagbaba ng mga reserba ng Patriot at THAAD interceptor missiles, ay kabilang sa mga pangunahing salik ng pagbabago ng diskarte ng Washington mula sa military option patungo sa landas ng negosasyon.
Batay sa ulat na ito, ang mga gumagawa ng desisyon ng White House ay umabot sa konklusyon na ang pagpapatuloy ng digmaan ng pagkapagod ay hindi lamang nabigo na magpahina sa Iran, ngunit sa pagtaas ng mga nasawi ng mga pwersang Amerikano, pagkawasak ng mga military base, at presyon sa pandaigdigang ekonomiya, ay nagpataw ng hindi mapapalitang mga gastos sa Amerika. Binanggit din ng Wall Street Journal ang lumalaking hindi pagkakasundo sa pagitan ng mga kaalyado ng Washington sa rehiyon at isinulat na ang Saudi Arabia at UAE, dahil sa mga retaliatory attacks ng Iran sa kanilang imprastraktura ng langis, ay lubhang tutol sa pagdidiin ng mga tensyon. Ang pagsusuring ito ay inilabas sa panahon na si Trump ay kamakailan ay nagsalita tungkol sa kanyang pagnanais na makipag-usap sa Iran at ang Department of State ng Amerika ay nagpahayag din na ito ay nagsusuri ng mga panukala para sa muling pagsisimula ng mga pag-uusap sa Tehran. Hanggang Agosto 3, 2026, ang White House ay hindi nagpakita ng opisyal na reaksiyon sa pagsusuring ito.
..........
328
Your Comment