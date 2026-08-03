Video| Ang Watawat ng Iran at ang Larawan ng Lider ng Rebolusyon sa mga Balikat ng mga Puwersa ng Seguridad ng Iraq

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Ang Watawat ng Iran at ang Larawan ng Lider ng Rebolusyon sa mga Balikat ng mga Puwersa ng Seguridad ng Iraq.
Isang video ang kumakalat na nagpapakita ng mga puwersa ng seguridad ng Iraq na may dalang watawat ng Iran at ang larawan ng Lider ng Rebolusyon, si Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, sa kanilang mga balikat. Ang kanilang kilos ay isang pagpapakita ng paggalang at pagkakaisa sa Iran at sa kanyang pamumuno, na nagpapakita ng lalim ng ugnayan sa pagitan ng dalawang bansa at ng kanilang magkasanib na paninindigan laban sa pananakop at pang-aapi.
#Dapat_Tayong_Bumangon
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