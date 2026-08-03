Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Ang pagitan ng dalawang banal na dambana ay nagho-host sa pagluluksa ng tribong Bani Amer sa Arba'een ng Husayni
Ang mga nagluluksa ng tribong Bani Amer, kasabay ng mga araw ng Arba'een ng Husayni, sa pamamagitan ng pagdalo sa pagitan ng dalawang banal na dambana at pagsasagawa ng kanilang mga tradisyonal na ritwal, ay nagsagawa ng pagluluksa para kay Imam Hussein.
Ang seremonyang ito ay ginanap na may mga espesyal na kaugalian ng tribong ito at nagpakita ng isang aspeto ng pagkakaiba-iba ng mga ritwal ng pagluluksa ng Husayni sa mga pilgrim ng Arba'een.
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