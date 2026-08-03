Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Konsultasyon nina Barzani at Jolani sa Damascus
Sina Muhammad al-Shara (Jolani), pansamantalang pinuno ng pamahalaan ng Syria, at Nechirvan Barzani, pinuno ng Kurdistan Region ng Iraq, ay nag-usap at nagpalitan ng pananaw sa Al-Shaab Palace sa Damascus tungkol sa kooperasyon at koordinasyon, lalo na sa larangan ng ekonomiya.
Damascus – Opisyal na Ahensyang Balita ng Syria – Si Ahmad al-Shara (Jolani), pansamantalang pinuno ng pamahalaan ng Syria, noong Lunes, Agosto 3, 2026, ay nag-host kay Nechirvan Barzani, pinuno ng Kurdistan Region ng Iraq, sa Al-Shaab Palace sa Damascus. Ito ang unang paglalakbay ni Barzani sa Syria mula nang bumagsak ang pamahalaan ni Bashar al-Assad noong Disyembre 2024, kung saan ang dalawang panig ay nagsagawa ng konsultasyon tungkol sa kooperasyong pang-ekonomiya, pampulitika, at sa kalagayan ng mga Kurdish sa Syria.
Si Barzani, bago ito, sa isang tawag sa telepono kay al-Shara, ay nagpahayag ng pagtanggap sa kasunduan ng pamahalaan ng Syria sa Syrian Democratic Forces. Ang pulong ngayon ay ginagawa sa panahon na ang relasyon ng Erbil at Damascus sa post-Assad era ay pumasok sa isang bagong yugto at nakatuon sa kooperasyong pang-ekonomiya at pagpapanatili ng mga karapatan ng mga Kurdish sa loob ng balangkas ng bagong konstitusyon. Hanggang Agosto 3, 2026, wala pang karagdagang detalye ang nailabas tungkol sa mga kasunduang naabot sa pulong na ito.
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