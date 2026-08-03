Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Hindi naipatupad ng Amerika ang 40 porsyento ng mga kasunduan sa pagpapadala ng armas sa Ukraine
Nakuha ng ahensyang balita na "Novosti" ang mga panloob na dokumento ng Kongreso ng Amerika na nagpapakita na ang dami ng military arms shipments ng Amerika sa Ukraine sa unang tatlong buwan ng taong 2026 ay halos limang beses na mas mababa kaysa sa panahon ng pagkapangulo ni Joe Biden.
Sa isang ulat na iniharap sa Kongreso, nakasaad na ang Washington mula Marso 2022 hanggang Disyembre 2024 ay nagbigay ng humigit-kumulang $43.4 bilyon na tulong militar sa Kyiv. Mula sa halagang ito, $32.25 bilyon ang nauugnay sa pagpapadala ng mga armas mula sa mga reserba ng Pentagon at $11.15 bilyon ang nauugnay sa mga pagbabayad sa mga defense company sa loob ng balangkas ng Ukraine Security Assistance Initiative program.
Ang ahensyang balita na ito, sa pagsusuri ng ulat na iniharap sa Kongreso, ay natuklasan na higit sa 40 porsyento ng mga kontrata ng panig Amerikano para sa produksyon at pagpapadala ng mga bagong armas sa Ukraine ay hindi pa naipatupad.
Moscow – Ahensyang Balita ng Novosti – Batay sa mga panloob na dokumento ng Kongreso ng Amerika na nakuha ng ahensyang balita na ito, ang administrasyon ni Trump sa unang tatlong buwan ng taong 2026 ay nagpadala lamang ng humigit-kumulang $5.8 bilyon na armas sa Ukraine; isang bilang na mas mababa kaysa sa average na $29 bilyon na ipinadala sa panahon ng pagkapangulo ni Joe Biden. Ang malaking pagbabang ito ay naganap sa panahon na ang Department of Defense ng Amerika ay patuloy na tumatanggi na ipatupad ang higit sa 40 porsyento ng mga kontrata para sa produksyon at pagpapadala ng mga bagong armas sa Kyiv.
Naniniwala ang mga analista sa Moscow na ang pagbaba ng military support ng Amerika sa Ukraine ay bahagyang dahil sa pagiging prayoridad ng digmaan sa Iran at pagbaba ng mga reserba ng armas ng Pentagon. Batay sa mga umiiral na ulat, ang Amerika sa limang-buwan na digmaan sa Iran ay gumamit ng humigit-kumulang 65 porsyento ng mga reserba ng Patriot interceptor missiles nito at ang muling pagtatayo ng arsenal na ito ay tatagal ng tatlo at kalahating taon. Hanggang Agosto 3, 2026, ang White House at ang Pentagon ay hindi nagpakita ng opisyal na reaksiyon sa ulat na ito.
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