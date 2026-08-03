Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Isinaayos ng Strait of Hormuz ang pagnanakaw ng gasolina sa England
Ang krisis sa enerhiya sa Europa ay nakakuha ng mga bagong dimensyon. Ipinapakita ng bagong inilabas na datos sa Sky News Arabia na mula sa araw ng pagsisimula ng military aggression ng Amerika at Israel laban sa Iran, araw-araw ay nasa average na halos 200,000 pounds ng gasolina at diesel ang ninanakaw mula sa mga gasolinahan ng bansang ito.
Ang kapansin-pansing punto ay ang pagtaas ng presyo ng gasolina kasunod ng military tensions sa Persian Gulf ay nagdulot ng 48 porsyentong pagtaas sa halaga ng mga ninakaw na gasolina, na umabot sa average na 194,000 pounds bawat araw.
Ito ay sa kabila ng katotohanang sa kasalukuyan, ang presyo ng bawat litro ng gasolina sa England ay umabot na sa 160 pence (humigit-kumulang $2), na 27 pence na mas mataas kumpara sa bago ang digmaan at itinuturing na pinakamataas na antas sa nakalipas na 3 taon.
Ang presyo ng diesel sa England ay umabot na rin sa 179 pence, na may 37 pence na pagtaas kumpara sa panahon bago ang digmaan.
Si Ben Lawrence, isa sa mga manager ng Lawrence gas station group, ay nagsabi na sa nakaraan, ang pagnanakaw ng gasolina ay pangunahing ginagawa ng mga propesyonal na kriminal, ngunit ang pagtaas ng mga gastos sa pamumuhay ay nagdulot ng pagkalat ng penomenong ito sa mga ordinaryong sektor ng lipunan.
Ang kumpanyang Forecourt AI, bilang tugon sa pagtaas ng mga pagnanakaw, ay nagsimula ng isang bagong pakikipagtulungan sa facial recognition system upang magbigay-daan sa pagtatala ng mga paglabag at pagnanakaw sa mga tindahan para sa kanilang mga kostumer.
London – Ahensyang Balita ng Reuters – Ang krisis sa enerhiya na dulot ng pagsasara ng Strait of Hormuz at pagdidiin ng digmaan ng Amerika at Israel laban sa Iran ay ngayon ay kumalat na rin sa mga lansangan ng England. Ipinapakita ng inilabas na datos ng Sky News Arabia na mula nang magsimula ang military conflicts, araw-araw ay nasa average na halos 200,000 pounds (humigit-kumulang $250,000) ng gasolina at diesel ang ninanakaw mula sa mga gasolinahan ng bansang ito. Ang 48 porsyentong pagtaas sa halaga ng mga ninakaw na gasolina kasunod ng pagtalon ng mga presyo ay ginawa ang penomenong ito na isang social crisis.
Ang presyo ng bawat litro ng gasolina sa England sa kasalukuyan ay umabot na sa 160 pence (humigit-kumulang $2), na 27 pence na mas mataas kumpara sa panahon bago ang digmaan at itinuturing na pinakamataas na antas sa nakalipas na tatlong taon. Ang presyo ng diesel ay umabot na rin sa 179 pence, na may 37 pence na pagtaas. Iniulat ng mga manager ng gasolinahan na sa nakaraan, ang pagnanakaw ng gasolina ay pangunahing ginagawa ng mga propesyonal na kriminal, ngunit ang pagtaas ng mga gastos sa pamumuhay ay nagdulot ng pagkalat ng penomenong ito sa mga ordinaryong sektor ng lipunan. Ang mga kumpanya ng pangangasiwa, bilang tugon sa krisis na ito, ay nagsimula ng pakikipagtulungan sa mga facial recognition system upang magbigay-daan sa pagtatala ng mga paglabag at pagnanakaw sa mga tindahan. Hanggang Agosto 3, 2026, ang pamahalaan ng England ay hindi nagpakita ng opisyal na reaksiyon sa krisis na ito.
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