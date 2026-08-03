Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Magulong kalagayan sa Greece sa pagdami ng higit sa 70 kaso ng sunog
Ang mga bumbero sa Greece ay patuloy na lumalaban sa ilang sunog sa kagubatan. Ang isa sa mga ito ay mapanganib na lumalapit sa lungsod ng Megara, sa kanluran ng Athens. Inilarawan ng alkalde ng lugar na ito ang kalagayan bilang magulo.
Ayon kay Koronel Vasilis Vathrakogiannis, tagapagsalita ng fire department, sa buong bansa, 73 sunog sa kagubatan ang naganap na kanilang nilalabanan, at 51 sa mga ito ay naganap noong Biyernes.
Athens – Ahensyang Balita ng Reuters – Ang Greece ay patuloy na nakikipagbuno sa isa sa pinakamasamang alon ng sunog sa mga nakalipas na taon. Ayon sa fire department ng bansang ito, mula noong Biyernes hanggang ngayon, 73 sunog sa kagubatan ang naitala sa iba't ibang lugar, at 51 sa mga ito ay naganap noong Biyernes. Ang matinding sunog sa lugar ng Megara, sa kanluran ng Athens, ay mapanganib na lumalapit sa lungsod at inilarawan ng alkalde ng lugar na ito ang kalagayan bilang "magulo." Hinimok ng mga opisyal ng Greece ang mga residente ng ilang lugar na umalis sa kanilang mga tahanan at ang firefighting operations ay nagpapatuloy sa partisipasyon ng daan-daang bumbero at aerial equipment. Tinawag din ng Punong Ministro ng Greece ang mga sunog na ito bilang "pinakamalaking natural na sakuna sa mga nakalipas na taon."
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