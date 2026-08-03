Video| Kadakilaan ng Presensya; Pagtataas ng Watawat ng Iran at ng Larawan ng Lider ng Rebolusyon

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Kadakilaan ng Presensya; Pagtataas ng Watawat ng Iran at ng Larawan ng Lider ng Rebolusyon sa Banal na Dambana ni Imam Hussein (sumakanya nawa ang kapayapaan)
Ang watawat ng Iran at ang larawan ng Kataas-taasang Lider ng Rebolusyon, si Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, ay itinaas sa Banal na Dambana ni Imam Hussein sa Karbala, bilang isang pagpapakita ng pagkakaisa at paggalang sa pagitan ng mga mamamayang Iranian at Iraqi, at ng kanilang magkasanib na pangako sa mga mithiin ng paglaban at katarungan.
#Dapat_Tayong_Bumangon
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