Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Pagsisikap ng Amerika na gumawa ng armas nang walang pag-asa sa China
Ang Amerika, upang bawasan ang pag-asa nito sa China para sa pag-angkat ng mga mineral sa produksyon ng armas, ay nagsimula ng mga karagdagang hakbang upang gumawa ng mga elemento at metal na mineral.
Ang Amerikanong kumpanyang Phoenix, upang bawasan ang pag-asang ito sa China, ay nagsisikap at, sa pamamagitan ng paggamit ng mga mineral na basura at mga recycled na magnet, ay nag-e-extract at nagpoproseso ng mga estratehikong elemento na kailangan ng mga industriya ng depensa, aerospace, at automotive.
Washington – Ahensyang Balita ng Reuters – Kasabay ng pagpapatuloy ng digmaan sa Iran at matinding pagbaba ng mga reserbang armas ng Amerika, pinabilis ng Washington ang mga pagsisikap nito na ganap na putulin ang pag-asa sa supply chain ng China sa larangan ng mga kritikal na mineral para sa mga industriya ng depensa. Ang executive order ni Donald Trump na inilabas noong Hulyo 20 ay nag-uutos sa mga defense contractors na linisin ang kanilang supply chain mula sa mga mineral ng China, Russia, Iran, at North Korea, at sa halip, gumamit ng mga domestic source o mga kaalyado.
Sa harap ng mga pagsisikap na ito ay ang kumpanyang Phoenix Tailings, na, sa pagtanggap ng $500 milyon na pautang mula sa Pentagon, ay nagbabalak na magtayo ng isang bagong pabrika na may pangalang "Liberty Facility" upang pataasin ang kapasidad ng produksyon ng mga kritikal na metal tulad ng neodymium, praseodymium, samarium, at yttrium mula 200 kilograms bawat taon hanggang 120 tonelada. Ang mga metal na ito ay ginagamit sa paggawa ng Tomahawk missiles, THAAD defense system, at F-35 fighter jets, at binigyang-diin ni Anthony Balladon, chief commercial officer ng kumpanyang ito, na "isang $150 milyon na sistema na walang mga mineral na nagkakahalaga lamang ng $20 hanggang $30 thousand ay hindi gagana." Kinilala rin niya na ang mabilis na muling pagtatayo ng mga reserba sa kinakailangang panahon ay magiging isang "mahirap na hamon."
Sa kabila ng mga pamumuhunang ito, ang malalaking hamon ay nananatili sa Amerika. Naniniwala ang mga analista na ang pag-asa sa China, na may humigit-kumulang 90 porsyento ng pandaigdigang pagproseso ng mga materyales na ito, ay nangangailangan ng mga taon ng patuloy na pamumuhunan at pakikipagtulungan sa mga bansa tulad ng France (para sa supply sa pamamagitan ng Solvay plant) at iba pang mga kaalyado. Gayundin, sa larangan ng tungsten, na mahalaga para sa produksyon ng ilang military equipment, ang Amerika ay nananatiling ganap na umaasa sa pag-angkat mula sa China at, sa paglapit ng deadline ng Enero 2027, ang mga alalahanin tungkol sa pagkumpleto ng supply chain na ito ay tumaas.
..........
328
Your Comment