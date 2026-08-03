Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Pag-aalala ng mga Europeo sa epekto ng krisis sa Hormuz sa mga air travel
Habang ang tag-araw ay umaabot sa rurok nito sa Europa at ang bilang ng mga taong nagnanais na maglakbay ay tumataas, ang kontinenteng ito sa mga darating na buwan ay naghihintay sa mga kahihinatnan ng krisis sa Strait of Hormuz sa presyo ng enerhiya, lalo na sa jet fuel.
Ito ay sa kabila ng katotohanang binigyang-diin ng European Commission na ang sitwasyon ay nanatiling matatag hanggang ngayon, habang kinumpirma ng mga eksperto na ang kasalukuyang mga reserba ay maaaring hindi sapat para sa mahabang panahon / Al Jazeera.
Brussels – Ahensyang Balita ng Reuters – Habang ang Europa ay dumadaan sa rurok ng summer travel season, ang krisis ng pagsasara ng Strait of Hormuz ay naging isang seryosong banta sa industriya ng abyasyon ng kontinenteng ito. Bago ang kasalukuyang krisis, higit sa 40 porsyento ng jet fuel na kailangan ng Europa ay ibinibigay sa pamamagitan ng Persian Gulf at ang pagsasara ng mahalagang arterya na ito ay nagdulot sa mga airline ng matinding pagtaas ng presyo ng gasolina at pag-aalala tungkol sa pisikal na kakulangan nito. Nagbabala si Michael O'Leary, CEO ng Ryanair, na ang presyo ng aviation fuel ay tumaas mula humigit-kumulang $80 hanggang higit sa $150 bawat bariles at may posibilidad na makansela ang ilang flight sa tag-araw.
Ang ACI Europe ay nagbabala tungkol sa posibleng kakulangan ng gasolina at nanawagan para sa pagbuo ng isang emergency plan ng European Commission. Samantala, ang German Airports Association ay nagbabala na kung ang presyo ng gasolina ay patuloy na tataas sa ganitong paraan, sa pagtatapos ng tag-araw, 20 milyong European passenger ang mawawalan ng kanilang mga flight. Ang malalaking kumpanya tulad ng Lufthansa, EasyJet, at Air France-KLM ay nagsimula ring magpatupad ng mga austerity policy kabilang ang pagbabawas ng bilang ng mga flight at pagtaas ng presyo ng ticket upang harapin ang krisis na ito. Hanggang Agosto 3, 2026, inilarawan ng European Commission ang kasalukuyang sitwasyon bilang "matatag," ngunit binigyang-diin ng mga eksperto na ang kasalukuyang mga reserba ay hindi maaaring tumugon sa pangangailangan ng industriya ng abyasyon sa mahabang panahon.
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