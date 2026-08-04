Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Pagsisiwalat ng Haaretz sa walang-pantayong estratehiko at militar na relasyon ng Israel at UAE
Ang Hebrew-language na pahayagang Haaretz, sa isang mapagbubunyag na ulat, ay nag-ulat ng walang-pantayong pagpapalalim ng military relations ng Tel Aviv at Abu Dhabi. Ang mga inilabas na dokumento ay nagpapakita na ang mga Israeli military company, sa pamamagitan ng paggawa ng magkasanib na pamumuhunan sa UAE, ay makabuluhang nadagdagan ang dami ng pagbebenta ng mga advanced na armas sa bansang ito.
Batay sa ulat na ito, ang mga defense system at strategic drones kabilang ang isang fleet ng "Hermes 900" drones ay inilipat sa UAE; isang bagay na nagpapahiwatig ng pagtaas ng antas ng kooperasyong panseguridad ng dalawang panig sa kabila ng mga pagbabago sa rehiyon.
Tel Aviv – Pahayagang Haaretz – Ang mga panloob na dokumento ng Israeli company na "Elbit Systems," na kamakailang inilabas ng isang hacking group na may kaugnayan sa Iran, ay nagsiwalat ng walang-pantayong pagpapalalim ng military relations ng Tel Aviv at Abu Dhabi. Batay sa mga dokumentong ito, na nakuha ng pahayagang Haaretz, ang mga Israeli arms company, sa pamamagitan ng paggawa ng magkasanib na pamumuhunan sa UAE, ay makabuluhang nadagdagan ang dami ng pagbebenta ng mga advanced na sistema sa bansang ito. Ang kooperasyong ito, na nagsimula mula noong pagpirma ng Abraham Accord, ay umabot sa isang bagong rurok sa panahon ng magkasanib na digmaan laban sa Iran at kinabibilangan ng pag-deploy ng Iron Dome defense system sa teritoryo ng UAE at ang paglipat ng isang fleet ng Hermes 900 strategic drones.
Batay sa mga ulat, ang agarang operational na pangangailangan ng UAE para sa mga advanced na drone na ito, na may kakayahang mag-identify, mag-monitor, at kahit magdala ng mga armas, ay humantong sa pag-aalok ng pagbebenta ng anim sa mga drone na ito. Ipinapakita ng mga dokumento na ang halaga ng bawat sistema ay tinatayang humigit-kumulang $90 milyon at nilayon ng UAE na palawakin ang kontratang ito hanggang 15 na sistema, ibig sabihin ay isang fleet ng 45 drone, na ang halaga nito ay umabot sa humigit-kumulang $1.3 bilyon. Naniniwala ang mga analista na ang malapit na security relations na ito, na nabuo sa kabila ng pagsisikap ng Abu Dhabi na mapanatili ang anyo ng neutralidad, ay bunga ng kahinaan ng UAE sa mga pag-atake ng Iran at ng pangangailangan nito na palakasin ang kakayahang depensiba laban sa mga rehiyonal na security challenges. Hanggang Agosto 4, 2026, ang mga opisyal na awtoridad ng UAE ay hindi nagkumpirma o tumanggi sa mga ulat na ito.
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