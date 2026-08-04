Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Pagkalito ng mga reaksiyon at pag-uulit ng mga paratang ni Trump tungkol sa negosasyon at sa kipot
Si Donald Trump, teroristang Pangulo ng Amerika, sa pagpapatuloy ng kanyang marami at walang-tigil na mga pahayag, sa pag-uulit ng kanyang karaniwang mga pangungusap tungkol sa Strait of Hormuz at negosasyon, ay inangkin na ang daang ito ay nasa ilalim ng kontrol ng Amerika!
Washington – Ahensyang Balita ng Reuters – Si Donald Trump, sa kanyang pinakabagong mga pahayag, ay muling nag-claim, sa pag-uulit ng kanyang mga naunang paratang, na ang Strait of Hormuz ay nasa ilalim ng kontrol ng Estados Unidos at ang Washington, bilang "tagapangalaga" ng daang ito, ay poprotekta dito. Idiniin din niya na ang mga bansang nakikinabang mula sa estratehikong rutang ito ay dapat magbayad ng mga gastos sa pagtiyak ng seguridad nito at ang Amerika ay hindi na handang pasanin ang responsibilidad na ito nang walang pagtanggap ng bayad.
Ang mga paratang na ito ay ginawa sa panahon na batay sa maritime tracking data, ang pagdaan ng mga barko sa Strait of Hormuz ay lubhang nabawasan at ang Tehran ay nagsumite rin ng isang komprehensibong plano para sa pagkontrol at pamamahala ng daang ito, ayon sa kung saan, ang mga ruta ng pagdaan ay pamamahalaan sa ilalim ng direktang pangangasiwa ng Iran at may partisipasyon ng Oman. Hanggang Agosto 4, 2026, ang White House at ang Department of State ng Amerika ay hindi nagpakita ng opisyal na reaksiyon sa ulat na ito.
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