Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Mearsheimer: Ang Islamabad memorandum of understanding ay dokumento ng pagsuko ni Trump
Kilalang analista ng Amerika:
Ang Islamabad memorandum of understanding ay dokumento ng pagsuko ni Trump.
Mapipilitan siyang tumanggap ng isang mas mahirap na kasunduan upang wakasan ang digmaan.
Si Trump, matapos ang deklarasyon ng tigil-putukan noong Abril 8, ay patuloy na naghanap ng ibang paraan upang manalo o hindi bababa sa makahanap ng isang marangal na paraan palabas, ngunit hindi siya nagtagumpay sa alinman sa mga ito.
Nilabag ng Amerika ang memorandum of understanding.
Ang Iran ay hindi naghahangad ng isang ganap na digmaan at kung ang labanan ay lumawak, ang pangunahing dahilan nito ay ang kawalan ng pag-asa ni Trump.
Walang palatandaan ng pagsuko ng Iran.
Kahit ang limitadong digmaan ay magpapasakop sa Amerika at Israel.
Ang digmaan sa Iran ay nagpahina sa Amerika laban sa China.
Ang Amerika ay hindi na itinuturing na isang "responsableng aktor."
Chicago – Ahensyang Balita ng Reuters – Si John Mearsheimer, kilalang propesor ng political science sa University of Chicago at tanyag na teorista ng internasyonal na relasyon, sa isang panayam na ginawa noong Martes, Agosto 4, 2026, sa website na "Responsible Statecraft," sa pagbibigay ng matinding pagsusuri sa pagganap ni Donald Trump sa digmaan sa Iran, ay inilarawan ang Islamabad memorandum of understanding bilang "dokumento ng pagsuko" ng Pangulo ng Amerika. Si Mearsheimer, na dati rin ay isa sa mga matatag na kritiko ng mga patakaran ng Washington sa Gitnang Silangan, ay nagdiin na si Trump, matapos ang tigil-putukan noong Abril 8, ay patuloy na naghanap ng "paraan upang manalo o hindi bababa sa makahanap ng isang marangal na paraan palabas," ngunit hindi siya nagtagumpay sa alinman sa mga ito at ngayon ay mapipilitan siyang tumanggap ng isang mas mahirap na kasunduan kaysa sa unang memorandum of understanding upang wakasan ang digmaan.
Si Mearsheimer, sa pagtukoy sa paglabag ng Amerika sa memorandum of understanding, ay nagbabala na ang Iran ay hindi naghahangad ng isang ganap na digmaan, ngunit kung ang labanan ay lumawak, ang pangunahing dahilan nito ay ang "kawalan ng pag-asa ni Trump" upang makatakas sa pagkatalo. Idinagdag niya na ang Iran ay hindi nagpapakita ng anumang palatandaan ng pagsuko at kahit ang limitadong digmaan ay magpapasakop sa Amerika at Israel. Ang kilalang analistang ito, sa pagtatapos, ay nagdiin na ang digmaan sa Iran ay lubhang nagpahina sa kapangyarihan ng Amerika laban sa China at ang Estados Unidos ay hindi na itinuturing na isang "responsableng aktor" sa mundo. Hanggang Agosto 4, 2026, ang White House ay hindi nagpakita ng opisyal na reaksiyon sa mga pahayag na ito.
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