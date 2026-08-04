Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Pangkalahatang Kalihim ng Kata'ib Hezbollah ng Iraq: Kami ay nananatiling tapat sa aming armas at nagtatrabaho para sa pagpapaunlad at pagpapalakas nito
Ang ginawa ng mga Amerikano at Saudi laban sa aming mga anak ay isang mapanganib at walang-pantayong hakbang na maaaring magbigay daan para sa isang bagong yugto sa rehiyon.
Baghdad – Public Relations ng Kata'ib Hezbollah ng Iraq – Si Sheikh Akram al-Kaabi, Pangkalahatang Kalihim ng Kata'ib Hezbollah ng Iraq, noong Martes, Agosto 4, 2026, sa mga pahayag na ibinigay sa isang seremonya sa Baghdad, ay nagdiin na ang grupong ito ay nananatiling tapat sa armas nito at magsisikap para sa pagpapaunlad at pagpapalakas nito. Sa pagtukoy sa magkasanib na airstrike ng Amerika at Saudi Arabia sa mga posisyon ng Popular Mobilization Forces sa silangang Iraq noong Miyerkules, Hulyo 29, inilarawan niya ang hakbang na ito bilang "mapanganib at walang-pantayon" at nagbabala na maaari itong magbigay daan para sa "isang bagong yugto sa rehiyon."
Si al-Kaabi, na ang Kata'ib Hezbollah sa ilalim ng kanyang pamumuno ay kilala bilang isa sa mga armadong grupo na malapit sa Iran at may mahabang kasaysayan sa pagsuporta sa axis of resistance, ay nagpahayag na ang mga pag-atakeng ito ay hindi magpapahina sa paglaban, kundi magdaragdag sa kanilang determinasyon na ipagpatuloy ang landas. Idinagdag niya: "Ang ginawa ng mga Amerikano at Saudi laban sa aming mga anak ay makakatanggap ng isang mapagpasiya at katumbas na tugon." Ang pahayag na ito ay inilabas sa panahon na ang Pangkalahatang Kalihim ng al-Nujaba ay kamakailan din nagpahayag na ang mga pag-atakeng ito ay katumbas ng deklarasyon ng digmaan laban sa Iraq. Hanggang Agosto 4, 2026, ang mga opisyal ng Amerika at Saudi ay hindi nagpakita ng opisyal na reaksiyon sa mga pahayag na ito.
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