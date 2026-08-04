Video| English Photographer: Paano ang 25 Milyong Tao ay Magkakasamang Namumuhay sa Kapayapaan at Pag-ibig

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-English Photographer: Paanong 25 Milyong Tao ay Magkakasamang Namumuhay sa Kapayapaan at Pag-ibig, Ngunit ang Mundo ay Walang Kamalay-malay?.
Si Emily Garthwaite, isang Ingles na litratista at dokumentarista, na binanggit ang milyun-milyong presensya ng mga pilgrim sa prusisyon ng Arba'in, ay nagtanong kung paanong ang napakalaking pagtitipon ng pag-ibig, empatiya, at kapayapaan ay hindi gaanong nakikita sa mundo. Sa pamamagitan ng kanyang mga larawan ng Arba'in, nagbigay siya ng isang natatanging kuwento ng pinakamalaking pagtitipon ng tao sa mundo.
#Dapat_Tayong_Bumangon
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