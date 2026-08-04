Video| Kuwento ng Isang Ginang mula sa Timog Iraq

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Kuwento ng Isang Ginang mula sa Timog Iraq; Isang Tagapaglingkod na ang Init na 50 Degrees ay Hindi Nakaahadlang sa Kanyang Pag-ibig.
Araw-araw, siya ay tumatawid sa mga batis at maputik na daan upang makarating sa kanyang maliit na caravan—isang simpleng istasyon sa gitna ng nag-aapoy na init ng timog Iraq, ngunit puno ng pagmamahal sa mga pilgrim ni Imam Hussein (sumakanya nawa ang kapayapaan).
Hindi ang hirap ng daan, hindi ang nakakapasong araw, at hindi ang kakaunting kakayahan—wala sa mga ito ang nakaahadlang sa babaing ito ng Iraq na maglingkod. Sa kanyang pagod na mga kamay at pusong puno ng pagmamahal, tinatanggap niya ang mga pilgrim ng Arba'in at nagpapakita ng isang larawan ng kultura ng sakripisyo at pagiging mapagpatuloy ni Hussein.
#Dapat_Tayong_Bumangon
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