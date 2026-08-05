Video| Iraqi Caravan Organizer: "Nagtatrabaho Kami ng Buong Taon upang Makapaglingkod sa Arba'in"

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Iraqi Caravan Organizer: "Nagtatrabaho Kami ng Buong Taon upang Makapaglingkod sa Arba'in".
Isang Iraqi caravan organizer, bilang tugon sa pag-aangkin na ang mga gastos ng mga caravan ay sinusuportahan ng Iran, ay nagsabi: "Wala ba kaming trabaho? Wala ba kaming ekonomiya? Ang aming pamilya ay nagtatrabaho sa buong taon, iniipon namin ang aming pera at nag-iimpok para sa Arba'in upang makapaglingkod dito." Sa pagpapahayag ng kanyang pagkabahala sa pag-aangkin na ito, idinagdag niya: "Kapag naririnig namin ang mga salitang ito, ang pagod ay nananatili sa aming katawan. Ang Diyos ang saksi na ang perang ito ay aming sariling pera."
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