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Video| Iraqi Caravan Organizer: "Nagtatrabaho Kami ng Buong Taon upang Makapaglingkod sa Arba'in"

5 Agosto 2026 - 13:54
News ID: 1848849
Video| Iraqi Caravan Organizer: "Nagtatrabaho Kami ng Buong Taon upang Makapaglingkod sa Arba'in"

Iraqi Caravan Organizer: "Nagtatrabaho Kami ng Buong Taon upang Makapaglingkod sa Arba'in"

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Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Iraqi Caravan Organizer: "Nagtatrabaho Kami ng Buong Taon upang Makapaglingkod sa Arba'in".

Isang Iraqi caravan organizer, bilang tugon sa pag-aangkin na ang mga gastos ng mga caravan ay sinusuportahan ng Iran, ay nagsabi: "Wala ba kaming trabaho? Wala ba kaming ekonomiya? Ang aming pamilya ay nagtatrabaho sa buong taon, iniipon namin ang aming pera at nag-iimpok para sa Arba'in upang makapaglingkod dito." Sa pagpapahayag ng kanyang pagkabahala sa pag-aangkin na ito, idinagdag niya: "Kapag naririnig namin ang mga salitang ito, ang pagod ay nananatili sa aming katawan. Ang Diyos ang saksi na ang perang ito ay aming sariling pera."

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