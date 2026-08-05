Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Senior Japanese Diplomat: "Ang Isang Real Estate Agent sa New York ay Hindi Kailanman Makakatalo sa Isang Iranian Carpet Trader" — Isang Metapora ng Hindi Pantay na Labanan sa Pagitan ng Iran at Amerika.
Isang senior Japanese diplomat, sa paglalarawan ng kamakailang paghaharap sa pagitan ng Iran at Amerika, ay gumamit ng isang metapora na nagpapakita ng lalim ng kanyang pag-unawa sa kalikasan ng hidwaan. Sinabi niya: "Upang maging malinaw ang resulta ng paghaharap na ito, sapat na ang sabihin ko na ang isang real estate agent sa New York ay hindi kailanman makakatalo sa isang Iranian carpet trader."
Ang metapora na ito ay nagpapakita ng pangunahing pagkakaiba sa pagitan ng dalawang panig. Ang isang real estate agent sa New York, gaano man siya katalino o karanasan, ay kumikilos sa isang mundo ng mabilis na transaksyon at panandaliang kita, kung saan ang laro ay nakabatay sa mga numero at kontrata. Sa kabilang banda, ang isang Iranian carpet trader ay kumakatawan sa isang sinaunang tradisyon ng negosasyon, pasensya, at malalim na pag-unawa sa sining ng pakikipagkasundo—isang laro na nilalaro sa loob ng maraming siglo, kung saan ang bawat galaw ay may kahulugan at ang tagumpay ay hindi nasusukat sa mabilis na kita kundi sa pangmatagalang relasyon at paggalang.
Sa pamamagitan ng metapora na ito, binigyang-diin ng diplomat na ang Amerika, sa kabila ng kanyang military at economic power, ay pumapasok sa isang labanan kung saan ang mga patakaran ay hindi nito alam at ang kalaban nito ay may mga siglo ng karanasan sa pagharap sa mga hamon at pagpapanatili ng kanyang posisyon. Ang Iran, tulad ng isang bihasang mangangalakal ng alpombra, ay alam kung paano maghintay, magmaniobra, at sa huli, manalo sa isang laro na hindi lamang tungkol sa puwersa kundi tungkol sa karunungan at tiyaga.
Ang pahayag na ito ay nagpapakita ng lumalaking pagkilala sa internasyonal na komunidad na ang Iran ay hindi isang ordinaryong kalaban; ito ay isang bansa na may malalim na ugat na kultura at kasaysayan, na may kakayahang harapin ang mga hamon ng modernong panahon nang may karunungan at determinasyon na nagmumula sa mga siglo ng karanasan.
#Dapat_Tayong_Bumangon
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