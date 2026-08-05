Video| Pagtatapos ng Arba'in

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Pagtatapos ng Arba'in; Ang Pangungulila ng mga Iraqi Servant para sa mga Pilgrim ni Al-Hussein (sumakanya nawa ang kapayapaan) — Isang Larawan ng Pag-ibig na Hindi Nagwawakas.
Sa pagtatapos ng milyun-milyong alon ng prusisyon ng Arba'in at ang pagbubuwag ng mga caravan, ang mga Iraqi servant ay nagpaalam sa mga araw ng paglilingkod sa mga pilgrim ni Sayyid al-Shuhada (Imam Hussein)—mga araw na puno ng pagmamahal at debosyon para sa kanila. Ang mga tolda ay tinanggal na, ang mga kaldero ng pagkain ay nalinis na, at ang mga bandila ng pagluluksa ay nakatiklop na, ngunit ang pangungulila para sa mga salitang "Welcome, pilgrims!" at ang pagtanggap sa mga nagmamahal sa Karbala ay nananatili sa mga puso ng mga tagapaglingkod.
Sa loob ng maraming araw, ang mga lansangan ng Iraq ay naging tahanan ng milyun-milyong pilgrim mula sa iba't ibang panig ng mundo, na ang kanilang mga yabag ay nag-iwan ng bakas ng pag-ibig at pagkakaisa. Ang mga caravan, na nagsilbing kanlungan at pagkain para sa mga pagod na pilgrim, ay naging mga simbolo ng kultura ng pagiging mapagpatuloy at sakripisyo na nagpapakilala sa mga tagasunod ni Imam Hussein. Ang mga servant, na nag-alay ng kanilang oras, lakas, at mga mapagkukunan, ay hindi lamang naglingkod sa mga pilgrim kundi nagpatunay na ang diwa ng Karbala ay nabubuhay sa bawat kilos ng kabutihan at pagmamahal.
Ngayon, sa pag-alis ng huling pilgrim, ang katahimikan ay bumabalot sa mga dating abalang daan. Ngunit ang mga puso ng mga servant ay nananatiling puno ng mga alaala ng mga ngiti, mga panalangin, at mga luha na ibinahagi nila sa mga panauhin ni Imam Hussein. Ang kanilang pangungulila ay hindi lamang para sa mga pilgrim kundi para sa mga sandali ng pagkakaisa at pag-asa na dinala ng Arba'in—isang paalala na kahit na ang prusisyon ay natapos na, ang paglalakbay ng pag-ibig at debosyon ay patuloy na magliliwanag sa kanilang mga puso at sa mga puso ng lahat ng mga mananampalataya hanggang sa susunod na taon, kung kailan sila ay muling magkikita sa mga lansangan ng Karbala.
#Dapat_Tayong_Bumangon
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