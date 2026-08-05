Video| Protesta Laban sa Kooperasyon sa Israel sa Mexico

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Protesta Laban sa Kooperasyon sa Israel sa Mexico; Sinunog ang Watawat ng Rehimeng Zionist sa Gitna ng Lumalawak na Pagtutol sa Kasunduan sa Tubig.
Sa gitna ng lumalawak na alon ng popular na pagtutol sa Mexico, daan-daang aktibista mula sa iba't ibang kolektibong pangkalikasan, estudyante, at maka-Palestina ang nagtipon sa maraming lungsod upang ipahayag ang kanilang matinding pagsalungat sa kasunduan sa kooperasyon sa tubig sa pagitan ng estado ng Chihuahua at ng rehimeng Zionist. Ang mga protesta, na ginanap noong Agosto 1-4, 2026, ay sumiklab sa Chihuahua, Ciudad Juárez, Mexico City, Puebla, Monterrey, at iba pang mga lungsod.
Ang pinagtatalunang kasunduan, na nilagdaan noong Pebrero 23, 2023 sa pagitan ng Junta Central de Agua y Saneamiento (JCAS) ng Chihuahua at ng ahensya ng Israeli na MASHAV, ay may bisa hanggang 2027. Bagama't inilalarawan ng mga awtoridad ng Chihuahua ito bilang isang teknikal na kooperasyon para sa pamamahala ng tubig—kabilang ang pagtuklas ng mga tagas, paggamit muli ng wastewater, at paglilipat ng teknolohiya—itinuturing ito ng mga kritiko bilang isang banta sa soberanya ng tubig ng Mexico. Hinihiling ng mga aktibista ang kumpletong pagsisiwalat ng mga detalye ng kasunduan at ang agarang pagkansela nito.
Pagsunog ng Watawat at Pagkakaisa sa Gaza
Sa isa sa mga pinakamahigpit na eksena ng protesta, ang mga demonstrador sa Ciudad Juárez ay nagsagawa ng isang simbolikong pagkilos laban sa kooperasyon sa pamamagitan ng pagsunog ng watawat ng Israel. Ang mga nagpoprotesta ay naglatag din ng isang bandila ng Israel sa simento na may nakasulat na "Palestina Libre". Ang pagkilos na ito ay hindi lamang naglalayon sa kasunduan sa tubig kundi sa mas malawak na patakaran ng Israel at sa patuloy na digmaan sa Gaza.
Ang mga demonstrador ay humiling ng agarang tigil-putukan sa Gaza, ang pagkaputol ng diplomatiko at komersyal na relasyon ng Mexico sa Israel, at ang pagwawakas ng kung ano ang kanilang inilarawan bilang "genocide" laban sa mga Palestinian. Ang kanilang mga slogan, tulad ng "Ang tubig at ang teritoryo ay hindi ipinagbibili, ipinagtatanggol," ay sumasalamin sa lumalawak na pananaw na ang kasunduan ay kumakatawan sa isang kolonyal na proyekto na naglilingkod sa mga interes ng dayuhan sa kapinsalaan ng mga lokal na pamayanan.
Tugon ng Pamahalaan at Patuloy na Paglaban
Habang iginiit ng mga opisyal ng Chihuahua na ang kasunduan ay hindi nagpapahiwatig ng pribatisasyon o pagkawala ng kontrol sa tubig, ang mga organisasyong tulad ng Salvemos los Cerros de Chihuahua at Asamblea Feminista ay nag-akusa sa gobernador ng estado ng pagsulong ng "sionismo bilang isang kolonyal na proyektong pampulitika". Ang mga protesta ay kumalat sa hindi bababa sa 14 na estado, at sa Puebla, pinigilan ng mga pulis ang humigit-kumulang 150 katao na makarating sa Zocalo.
Ang paglaban sa kooperasyon sa Israel sa Mexico ay hindi isang nakahiwalay na insidente. Ito ay bahagi ng isang pandaigdigang pagtutol sa mga kasunduan sa rehimeng Zionist, na nagpapakita ng lumalawak na kamalayan ng mga mamamayan sa mga koneksyon sa pagitan ng mga lokal na isyu, tulad ng pamamahala ng tubig, at ng mas malawak na pakikibaka ng mga mamamayang Palestinian laban sa pananakop at genocide.
#Dapat_Tayong_Bumangon
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