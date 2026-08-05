Video l| Pagdalo ng mga French Muslim Pilgrim sa Seremonya ng Arba'in ni Imam Hussein (sumakanya nawa ang kapayapaan)

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Pagdalo ng mga French Muslim Pilgrim sa Seremonya ng Arba'in ni Imam Hussein (sumakanya nawa ang kapayapaan) — Isang Patunay ng Pandaigdigang Pag-ibig kay Imam Hussein.
Ang mga Muslim pilgrim mula sa France ay dumalo sa seremonya ng Arba'in sa Karbala, na nagpapakita ng kanilang pagmamahal at debosyon kay Imam Hussein at ang kanilang pakikiisa sa milyun-milyong mananampalataya mula sa iba't ibang panig ng mundo. Ang kanilang paglalakbay mula sa malayong Pransya patungo sa banal na lupain ng Karbala ay isang patunay na ang mensahe ng paglaban at katarungan na ipinaglaban ni Imam Hussein ay lumalampas sa mga hangganan ng wika, kultura, at heograpiya.
Ang mga pilgrim na ito, na naglakbay ng libu-libong kilometro, ay hindi lamang nagtungo sa Karbala upang gunitain ang pagkamartir ni Imam Hussein kundi upang ipakita ang kanilang pangako sa kanyang mga mithiin ng katotohanan, katarungan, at paglaban sa paniniil. Ang kanilang presensya sa gitna ng milyun-milyong pilgrim mula sa iba't ibang bansa ay isang simbolo ng pagkakaisa ng Umma at ang kanilang panata na ipagpatuloy ang labanan laban sa anumang anyo ng pang-aapi, maging ito man ay sa Gaza, Lebanon, o saanman sa mundo.
Ang kanilang pakikilahok sa prusisyon ng Arba'in, kasama ng mga pilgrim mula sa Iran, Iraq, at iba pang mga bansa, ay isang paalala na ang pag-ibig kay Imam Hussein at sa kanyang pamilya ay isang puwersa na nagkakaisa sa mga mananampalataya sa kabila ng kanilang mga pagkakaiba. Ang kanilang mga panalangin at luha ay sumasabay sa mga panalangin ng milyun-milyon, na lumilikha ng isang dagat ng debosyon na sumasaklaw sa buong mundo at nagpapakita na ang diwa ng Karbala ay buhay at patuloy na magbibigay-inspirasyon sa mga susunod na henerasyon.
#Dapat_Tayong_Bumangon
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