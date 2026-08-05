Video| Mensahe ng Isang Matandang Iraqi sa Lider ng Iran

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Mensahe ng Isang Matandang Iraqi sa Lider ng Iran — Isang Larawan ng Pagmamahal at Katapatan na Lumalampas sa mga Hangganan.
Sa gitna ng mga lansangan ng Karbala, sa mga huling araw ng prusisyon ng Arba'in, isang matandang Iraqi ang nagpadala ng isang makabagbag-damdaming mensahe sa Lider ng Rebolusyon, si Ayatollah Sayyid Ali Khamenei. Sa kanyang mga mata, na puno ng luha at paggalang, ipinahayag niya ang kanyang walang-hanggang pagmamahal at katapatan sa isang lider na, sa kabila ng kanyang pisikal na pagkawala, ay patuloy na nabubuhay sa mga puso ng milyun-milyong mananampalataya.
Ang matandang lalaki, na ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa pagtanda ngunit ang kanyang puso ay matatag sa pananampalataya, ay nagsalita tungkol sa kanyang paghanga sa Lider at ang kanyang pasasalamat sa kanyang walang-hanggang pakikibaka para sa katarungan at kalayaan ng mga inaapi. Aniya, ang Iran, sa ilalim ng pamumuno ng Lider, ay naging isang tanglaw ng pag-asa hindi lamang para sa mga Iranian kundi para sa lahat ng mga Muslim at mga malayang tao sa buong mundo, na nagbigay ng lakas at inspirasyon sa kanila upang manindigan laban sa pananakop at pang-aapi.
Ang kanyang mensahe ay isang patunay ng malalim na ugnayan sa pagitan ng mga mamamayang Iraqi at Iranian, na nagkakaisa sa kanilang pagmamahal sa Ahl al-Bayt at sa kanilang pangako na ipagpatuloy ang labanan laban sa mga kaaway ng Islam. Ang kanyang mga salita, na puno ng pag-asa at pagtitiwala, ay isang panawagan sa lahat ng mga mananampalataya na manatiling matatag at magkaisa sa pagtataguyod ng mga mithiin ng katarungan at katotohanan, at upang ipagpatuloy ang landas na binalangkas ng martir na lider, na ang kanyang alaala ay mananatiling isang gabay na ilaw sa kanilang paglalakbay.
#Dapat_Tayong_Bumangon
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