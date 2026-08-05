Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Ministro ng Rehimeng Zionist: "Dapat Nating Patumbahin ang Ekonomiya ng Iran" — Isang Panawagan para sa Economic Collapse bilang Estratehiya Laban sa Tehran.
Isang ministro ng rehimeng Zionist ang nagpahayag na ang kanilang pangunahing layunin ay patumbahin ang ekonomiya ng Iran bilang bahagi ng kanilang patuloy na kampanya laban sa bansa. Ang pahayag na ito ay nagpapakita ng kanilang determinasyon na gamitin ang economic warfare bilang isang kasangkapan upang pahinain ang Iran at ang mga kaalyado nito sa rehiyon.
Ayon sa mga ulat mula sa iba't ibang mapagkukunan ng balita, si Bezalel Smotrich, ang Ministro ng Pananalapi ng rehimeng Zionist, ay nagpahayag na ang Israel ay walang interes na sumali sa digmaan laban sa Iran, ngunit sa halip ay mas pinili na palakasin ang mga economic pressures laban sa Tehran. Iginiit ni Smotrich na ang pinaka-epektibong estratehiya upang makamit ang kanilang layunin ay ang "crippling Iran's economy" (pagpaparalisa sa ekonomiya ng Iran).
Sa kanyang pahayag, sinabi ni Smotrich na ang inflation rate ng Iran ay umabot na sa 85 porsyento, na may food inflation na higit sa 134 porsyento sa loob lamang ng apat na buwan. Idinagdag din niya na ang halaga ng Iranian Rial ay bumaba sa 1.9 milyon bawat dolyar, isang kalakaran na inaasahan niyang magpapatuloy. Binigyang-diin niya na ang kasalukuyang mga kondisyon ay pabor sa kanila at walang dahilan upang umatras o baguhin ang kanilang kurso.
Sa isa pang panayam, sinabi ni Smotrich na ang naghaharing sistema sa Iran ay hindi babagsak gaano man katagal ang digmaan, at tanging ang economic collapse (pagbagsak ng ekonomiya) ang maaaring humantong sa pagbagsak nito. Aniya, "Ang pokus ay dapat na: ekonomiya, ekonomiya, ekonomiya, ekonomiya. Ito ang sa huli ay magpapabagsak sa rehimen". Naniniwala siya na ang rehimen ay maaaring umabot sa isang punto kung saan ang mga ordinaryong mamamayan ay makaramdam na wala na silang mawawala, at kapag nangyari iyon, ang takot ay hindi na magiging hadlang, at sila ay lalabas, mag-aalsa, at magpapabagsak sa rehimen.
Kasabay nito, ang iba pang mga opisyal ng Israel ay nagpahayag ng mga katulad na sentimyento. Si Yisrael Katz, ang Ministro ng Digmaan ng Israel, ay nagsabi na ang "economic warfare against Iran is one of the important fronts of conflict for Israel's security" (ang economic warfare laban sa Iran ay isa sa mga mahalagang prente ng labanan para sa seguridad ng Israel). Idinagdag niya na ang bawat dolyar na umaabot sa Iran ay napupunta sa mga kamay ng Hezbollah, Hamas, at iba pang mga grupo.
Ang mga pahayag na ito ay dumating sa gitna ng patuloy na tensyon sa pagitan ng Israel at Iran, kung saan ang mga opisyal ng Israeli ay naniniwala na ang economic pressure ay ang pinakamabisang paraan upang pahinain ang Tehran, sa halip na isang direktang military confrontation. Ang estratehiyang ito ay naglalayong pilitin ang Iran na talikuran ang kontrol nito sa Strait of Hormuz at wakasan ang digmaan, ngunit ang pag-atake sa mga sibilyang imprastraktura ay nanganganib na lumabag sa internasyonal na batas.
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