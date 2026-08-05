Video| Bahraini Journalist: "Tanging mga Bahraini Lamang ang Pinagkaitan ng Arba'in Pilgrimage"

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Bahraini Journalist: "Tanging mga Bahraini Lamang ang Pinagkaitan ng Arba'in Pilgrimage" — Isang Matinding Pagpuna sa mga Patakaran ng Rehimeng Bahraini.
Si Hassan Qambar, isang Bahraini journalist, ay nagprotesta laban sa pagbabawal sa mga Bahraini pilgrim na maglakbay patungo sa Iraq para sa Arba'in, na nagsasabing: "Tanging ang mga Bahraini lamang sa lahat ng mga tao ang ipinagbabawal na bumisita sa mga banal na dambana at sa Arba'in sa Iraq. Bakit?" Sa pagtukoy sa dahilang inilahad ng mga awtoridad ng Bahrain, idinagdag niya: "Sinasabi nila na ang hari ay nag-aalala para sa kanila dahil sa digmaan! Bakit hindi siya nag-alala noong ginamit niya ang Bahrain para tulungan ang Amerika na salakayin ang Iran?"
Ang mga pahayag na ito ay nagpapakita ng lumalaking pagkabigo ng mga mamamayang Bahraini, partikular na ang pamayanang Shiite, na matagal nang nahaharap sa diskriminasyon at paghihigpit mula sa naghaharing rehimeng Al Khalifa. Ang pagbabawal sa paglalakbay sa Arba'in ay isa lamang sa maraming hakbang na naglalayong supilin ang relihiyosong kalayaan ng mga Shiite at kontrolin ang kanilang mga ugnayan sa mga banal na lugar sa Iraq at Iran.
Ang tanong ng mamamahayag ay nagtuturo sa isang malalim na pagkukunwari sa patakaran ng Bahrain. Habang ang rehimen ay nag-aalala tungkol sa kaligtasan ng mga mamamayan nito dahil sa digmaan, ito ay aktibong nakipagtulungan sa Amerika sa mga pag-atake laban sa Iran—isang aksyon na naglalagay sa Bahrain sa panganib ng mga tugon ng Iran. Ang paggamit ng Bahrain bilang isang base para sa mga operasyong Amerikano laban sa Iran ay isang tahasang paglabag sa neutralidad at soberanya nito, at isang direktang banta sa seguridad ng mga mamamayan nito, na maaaring maging target ng mga pag-atake ng Iran bilang tugon.
Ang kritika ni Qambar ay sumasalamin sa lumalaking kamalayan ng mga Bahraini sa mapanganib na papel ng kanilang rehimen sa paglilingkod sa mga interes ng Amerika at Israel, sa kapinsalaan ng kanilang sariling mga mamamayan at ng kanilang relasyon sa Iran at sa iba pang mga bansa ng paglaban. Ang kanyang mga pahayag ay isang panawagan sa mga Bahraini na tanungin ang kanilang pamahalaan at humingi ng pagbabago, at isang paalala na ang tunay na seguridad ay hindi nakakamit sa pamamagitan ng pakikipagsabwatan sa mga kaaway ng rehiyon kundi sa pamamagitan ng paggalang sa mga karapatan ng mga mamamayan at pagtataguyod ng mapayapang kooperasyon sa lahat ng mga bansa.
#Dapat_Tayong_Bumangon
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