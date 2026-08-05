Video| Sinabi ni John Mearsheimer: Ang Estratehikong Layunin ng Iran ay Pahinain ang Posisyon ng Amerika sa Rehiyon

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Sinabi ni John Mearsheimer: Ang Estratehikong Layunin ng Iran ay Pahinain ang Posisyon ng Amerika sa Rehiyon — Isang Pagsusuri sa Lumalalang Paghina ng Impluwensya ng US sa Persian Gulf.
Si John Mearsheimer, kilalang propesor ng internasyonal na relasyon sa Unibersidad ng Chicago at isa sa mga pangunahing teorista ng "offensive realism," ay nagbigay ng isang matalim na pagsusuri sa kasalukuyang kalagayan ng digmaan sa pagitan ng Iran at ng Estados Unidos, na may kasamang mga kaalyado nito. Sa kanyang pagsusuri, inilarawan ni Mearsheimer ang digmaan bilang isang "nakakahiyang pagkatalo" para sa Estados Unidos, na nabigo nitong makamit ang alinman sa mga layunin nito sa digmaan.
Ayon kay Mearsheimer, ang Iran ay may malinaw na estratehiya: pahinain ang posisyon ng Amerika sa Persian Gulf sa pamamagitan ng dalawang pangunahing pamamaraan. Una, sa pamamagitan ng paglalagay ng presyon sa mga pang-ekonomiyang interes ng Amerika at ng mga kaalyado nito sa rehiyon, partikular na sa pamamagitan ng kontrol nito sa Strait of Hormuz—isang estratehikong daluyan ng tubig na nagdadala ng halos 30 porsyento ng pandaigdigang kalakalan ng langis. Ikalawa, sa pamamagitan ng direktang pag-atake sa mga base militar ng Amerika sa rehiyon, na ayon kay Mearsheimer ay "alinman sa malubhang napinsala o nawasak".
Binigyang-diin ng propesor na ang hangarin ng Iran ay ipakita sa mga bansa ng Persian Gulf na ang paglapit sa Amerika at maging sa Israel ay hindi isang tamang pagpili. Sa katunayan, inilarawan ni Mearsheimer ang digmaang ito bilang isang "ikatlong malaking pagkabigo ng US sa rehiyon pagkatapos ng Iraq at Afghanistan," na magiging dahilan upang ang hinaharap na interbensyong militar ng Amerika sa Gitnang Silangan ay maging mas malamang.
Ang Pagkabigo ng mga Layunin ng Digmaan at ang Lumalakas na Posisyon ng Iran
Ayon kay Mearsheimer, nabigo ang Estados Unidos at Israel na makamit ang alinman sa kanilang apat na pangunahing layunin sa digmaan: ang pag-aalis ng kakayahang nukleyar ng Iran, ang pagpapahina ng mga alyansa nito sa rehiyon, ang pagpapatibay ng dominasyon ng US, at ang pagbabago ng rehimen sa Tehran. Sa halip, ang digmaan ay nagresulta sa kabaligtaran na epekto. Ang Iran ay lumitaw bilang ang "malinaw na nagwagi" sa digmaan, na pinilit ang administrasyong Trump na pumasok sa isang tigil-putukan at negosasyon mula sa isang mahinang posisyon.
Binanggit din ni Mearsheimer na ang Iran ay mayroon pa ring mga misil, kakayahang nukleyar, at mga proxy sa rehiyon, at nagawang hadlangan ang pagbabago ng rehimen. Bukod dito, ang pagpatay kay Ayatollah Khamenei noong Pebrero 28 ay nagpalakas sa mga hardliner sa Tehran, na pumalit sa mga moderado na sana ay nakatulong sa Estados Unidos na makahanap ng isang paraan upang makaalis sa gulo. Ang Iran, ayon kay Mearsheimer, ay "mas malakas kaysa dati" sa heostratehikong aspeto.
Ang Kapangyarihan ng Iran sa Strait of Hormuz at ang Banta sa mga Estado ng Gulpo
Binigyang-diin ni Mearsheimer na ang kakayahan ng Iran na isara ang Strait of Hormuz ay nagbibigay dito ng napakalaking impluwensya. Ang Iran ay "halos hawak ang lahat ng baraha" at nasa isang "talagang makapangyarihang posisyon". Ang pangunahing problema na kinakaharap ni Pangulong Trump, ayon kay Mearsheimer, ay hindi siya maaaring umakyat sa hagdan ng paglala ng digmaan dahil ang mga Iranian ay maaaring talunin siya sa bawat baitang.
Nagbabala rin si Mearsheimer na ang Iran ay maaaring "sirain ang lahat ng mga estado ng Gulpo bilang gumaganang mga lipunan" sa pamamagitan ng pag-atake sa kanilang mga desalination plant, na nagbibigay ng sariwang tubig para sa mga lipunang ito. Ang isang malaking desalination plant ay sinasabing nagbibigay ng 90% ng tubig para sa Riyadh, ang kabisera ng Saudi Arabia. Ang banta na ito ay naglalagay sa mga estado ng Gulpo sa "existential peril".
Ang Paghina ng Imprastraktura ng Militar ng Amerika at ang Pagbabago ng mga Alyansa
Ang digmaan ay nagdulot ng malaking pinsala sa imprastraktura ng militar ng Amerika sa rehiyon. Si Marc Lynch, propesor ng agham pampulitika sa George Washington University, ay nagsabi na ang Iran ay "ginawang walang silbi ang pisikal na arkitektura ng American primacy sa loob ng isang buwan". Ang Estados Unidos ay kasalukuyang nagpapanatili ng humigit-kumulang 40,000 tropa sa buong mga estado ng Gulf Cooperation Council, na nakakonsentra sa mga base tulad ng Al Udeid sa Qatar at ang punong-himpilan ng Fifth Fleet sa Bahrain. Gayunpaman, ang mga instalasyong ito ay idinisenyo para sa isang hindi na umiiral na estratehikong realidad.
Bilang resulta ng pagkabigo ng Amerika na garantiya ang seguridad, ang mga estado ng Gulpo ay nagsisimula nang maghanap ng mga alternatibong kasosyo. Ang Saudi Arabia, halimbawa, ay nakikipag-ugnayan sa Beijing, na nagresulta sa isang landmark na kasunduan noong 2023 upang ibalik ang ugnayan sa Tehran. Ang mensahe ay malinaw: kung hindi matiyak ng Washington ang seguridad, ang mga estado ng Gulpo ay maghahanap ng iba pang mga opsyon.
Ang Papel ng Israel at ang mga Hamon sa Negosasyon
Ipinunto ni Mearsheimer na ang digmaan ay hindi hinimok ng langis o tradisyonal na estratehikong pangangailangan, kundi ng mga prayoridad sa seguridad ng Israel. Ang Punong Ministro na si Benjamin Netanyahu ay may "mapagpasyang papel" sa panghihikayat sa Washington na ituloy ang pagbabago ng rehimen sa Tehran. Ngayon, ang Israel ay nag-aalala na ang pagkabigo ng digmaan ay maaaring humantong sa paggamit nito ng mga sandatang nukleyar laban sa Iran, isang posibilidad na hindi pipigilan ng Estados Unidos.
Sa hinaharap, naniniwala si Mearsheimer na ang Iran, na alam ang lakas nito, ay makikipag-negosasyon nang mas mahirap kaysa dati. Ang Estados Unidos ay walang epektibong alternatibong estratehiya, at ang oras para sa isang kasunduan ay dumating na, bagaman ang pagkamit nito ay hindi magiging madali para kay Trump.
#Dapat_Tayong_Bumangon
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